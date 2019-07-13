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İstanbul'da "15 Temmuz" tedbirleri

İstanbul Valiliği:- "Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek program için 9 bin 500, il genelinde alınacak emniyet tedbirleri için 25 bin personel görevlendirilecektir"

13 Temmuz 2019 Cumartesi 19:48
İstanbul'da "15 Temmuz" tedbirleri

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nde il genelinde güvenlik, sağlık ve ulaşım tedbirlerinin alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nün ülke genelinde olduğu gibi İstanbul'da da çeşitli etkinliklerle idrak edileceği belirtilerek, etkinlikler için gerekli güvenlik, sağlık ve ulaşım tedbirlerinin alındığı kaydedildi.

Açıklamada, 15 Temmuz Pazartesi günü saat 20.00'de Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek program dolayısıyla ulaşımda yoğunluk beklendiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Basın Ekspres'ten Atatürk Havalimanı'na geliş, E5 güney ve kuzeyden Atatürk Havalimanı'na geliş, Havuzlu Kavşak, Yeni Havalimanı Caddesi ve Atatürk Havalimanı istikametiAtatürk Havalimanı trafik yoğunluğu yaşanabilecek güzergahlardır. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına katılacak vatandaşlarımızın metro, metrobüs, ilave düzenlenecek otobüs seferleri ve benzeri toplu ulaşım araçlarını tercih etmeleri uygun olacaktır.Program alanına özel araçlarıyla ulaşım sağlayacak olan vatandaşlarımız, CNR EXPO ve Atatürk Havaalanı otoparklarını kullanabilecek."

Açıklamada, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek program için 9 bin 500, il genelinde alınacak emniyet tedbirleri için 25 bin personelin görevlendirileceği bildirildi.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 19:48
  1. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" tedbirleri
  2. İstanbul Valiliği

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