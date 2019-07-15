0553 313 94 23

İstanbul'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması" sona erdi

Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi apronunda gerçekleştirilen buluşma, Türkiye'de ve yurt dışındaki bazı şehirlerin meydanlarına kurulan dev ekranlar aracılığıyla canlı olarak izlendi

15 Temmuz 2019 Pazartesi 22:32
İstanbul'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması" sona erdi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından organize edilen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması" sona erdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin 3. yılında Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi apronunda gerçekleştirilen buluşma, Türkiye'de ve yurt dışındaki bazı şehirlerin meydanlarına kurulan dev ekranlar aracılığıyla canlı olarak izlenebildi.

Katılımcılar ellerinde Türk bayraklarıyla alanı doldururken, zaman zaman "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde slogan attı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımcılara hitap ettiği platformda, Türkiye Cumhuriyeti'nden önce kurulan 16 devleti temsil eden askerler hazır bulundu. Erdoğan'ın konuşması, platformun iki yanına yerleştirilen dev ekranlardan da izlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda 16 devleti temsil eden askerlerle tek tek selamlaştı.

Buluşma, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yaptırdığı dua ile son buldu.

Buluşmaya, şehit yakınları ve gaziler, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, sanat, spor ve iş dünyasından çok sayıda isim ile vatandaşlar katıldı.

Buluşmada, basın tribünün önündeki alanda 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü darbecilerin tank ve zırhlı araçlarla ezdiği otomobiller yer aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 22:32
  1. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması
  2. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
  3. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sudan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    1. Sudan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    2. Ümit Erkekler Avrupa Basketbol..
    3. Şırnak’ta demokrasi nöbetine binlerce..
    4. Erdoğan: "15 Temmuz'u unutmamak ve..
    5. 15 Temmuz şehitleri Bursa’da anıldı
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz'u..
    8. Erzurum Şehir Hastanesi’nin ışıkları..
    9. Erdoğan:"Milletimiz bir daha benzer..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anadolu..
    11. Erdoğan: "Siyasi tarihimizin en büyük..
    12. Kozan’da 15 Temmuz Şehitlerini Anma,..
    13. Erdoğan: "Milletimize şanlı tarihini..
    14. Germencik’te şehitler dualarla anıldı
    15. Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar!
    16. Fransa’dan boş tüfekli 'uçan asker'..
    17. "Hafıza 15 Temmuz Müzesi" açılıyor
    18. AB'yi arkasına alan Yunanistan'dan..
    19. Mersin’de 15 Temmuz yürüyüşü
    20. TBMM Genel Kurulu’nda CHP Grup..
    21. Çaldıran’da 15 Temmuz Demokrasi ve..
    22. Gürcistan-Ermenistan sınır kapısı..
    23. İstanbul'da "15 Temmuz Demokrasi ve..
    24. İstanbul'da "15 Temmuz Demokrasi ve..
    25. Sinop’ta 15 Temmuz Milli Birlik ve..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopterle..
    27. Antalya’da onbinler ’Milli Birlik..
    28. Başkan Sabırlı’dan ‘15 Temmuz’ mesajı
    29. "Gelecek nesiller 15 Temmuz..
    30. Irak Başbakanı Abdulmehdi'den..
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”