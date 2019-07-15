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İstanbul'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buluşmaya katılmak üzere Atatürk Havalimanı'na geldi

15 Temmuz 2019 Pazartesi 20:33
İstanbul'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması"na katılmak üzere Ankara'dan İstanbul'a geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla organize edilen etkinliğe katılmak üzere İstanbul'a gelen Erdoğan'ı taşıyan özel uçak "TUR", saat 20.05'te Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne indi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan da İstanbul'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ı, havalimanında 15 Temmuz gazileri ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve diğer ilgililer karşıladı.

Bu esnada, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ile mücadele sırasında tüm yurtta verilen selalara atıfla havalimanında da sela okundu.

Buluşmanın gerçekleşeceği Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi önündeki apronda vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarını sallayarak, Erdoğan'a destek tezahüratları yaptı.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 20:33
  1. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması
  2. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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