0553 313 94 23

İstanbul'da 10 günde 2 bin 894 ton sebze satıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tanzim satış noktalarında 10 günde 2 bin 894 ton sebze satıldığını açıkladı- İstanbullular, bu süre içinde en çok domates, patates ve soğan alırken, BELTUR vatandaşların daha rahat alışveriş yapabilmeleri için çadırları büyütmeye başladı

20 Şubat 2019 Çarşamba 16:38
İstanbul'da 10 günde 2 bin 894 ton sebze satıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 34 ilçede 50 yerdeki tanzim satış noktalarında, 10 günde 2 bin 894 ton sebzenin satıldığını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 11 Şubat itibarıyla başlatılan "Üreticiden Tüketiciye Doğrudan Sebze" satışları devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürütülen "Enflasyonla Topyekun Mücadele" kampanyasına destek olmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığının da desteğiyle 50 farklı noktada kurulan tanzim satış noktalarında vatandaşlara 8 çeşit sebze, uygun fiyatta satılıyor.

Bu kapsamda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELTUR tarafından yürütülen tanzim satışlarında 10 günde 2 bin 894 ton sebze satışı gerçekleşti.

Bu sürede bin 222 ton domates, 843 ton patates, 436 ton soğan, 144 ton ıspanak, 111 ton çarliston biber, 62 ton sivri biber, 43 ton salatalık ve 33 ton patlıcan vatandaşa satıldı. İstanbullular, en çok domates satın aldı.

Tanzim noktalarında sebze satışlarının başlamasıyla sebze halleri ve marketlerde de fiyatlar büyük oranda düştü.

Tanzim satışları öncesi ve sonrası hallerdeki ortalama fiyatlar şöyle:

Ürün4 Şubat hal satış fiyatı (lira) 20 Şubat hal satış fiyatı (lira)
Domates 6 3
Çarliston biber 11 6
Sivri biber 12 8
Ispanak 6 4,5
Soğan 6 2,5
Patates 4 2,5
Patlıcan 11 5
Salatalık 6 4,5

Tanzim satışları öncesi ve sonrası marketlerdeki ortalama fiyatlar şöyle:

Ürün 4 Şubat market satış fiyatı (lira) 20 Şubat market satış fiyatı (lira)
Domates 6 3,5
Çarliston biber 15 8
Sivri Biber 14 8
Soğan 5 3,5
Patates 5 3,5
Patlıcan 12 5,5
Salatalık 7 5
Ispanak 10 5,5

- Tanzim satış fiyatları

BELTUR Genel Müdürü Ahmet Ketenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurulan tanzim satış noktalarında; domates 3, patates 2, soğan 2, patlıcan 4,5, salatalık 4, ıspanak 4, çarliston biber 6 ve sivri biber 6 liradan satıldığını söyledi.

Vatandaşın tanzim satış noktalarına yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Ketenci, şunları kaydetti:

"Tanzim satış noktalarıyla ülke genelinden toplanan birinci sınıf kaliteli ürünleri, üreticiden tüketiciye direkt ulaştırıyoruz. Vatandaşlarımız, tanzim satış noktalarına yoğun ilgi gösteriyor, bu noktalardan sebze ihtiyaçlarını gideriyor. Vatandaşlarımızın rahatça alışveriş yapabilmeleri için çadırları büyütmeye başladık."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 16:38
  1. 10 günlük bilanço
  2. BELTUR
  3. Biber
  4. domates
  5. Patates
  6. sebze
  7. tanzim satış noktaları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Abdurrahman Uzun Bayrampaşalı gençlerle buluştu
    1. Abdurrahman Uzun Bayrampaşalı..
    2. HKÜ’de stratejik planlarını..
    3. Vali Kaymak’tan öğrencilere tavsiyeler
    4. Gezi Parkı iddianamesi tamamlandı
    5. Jandarma’dan minik öğrencilere trafik..
    6. Sekibaşı Kadın Dayanışma Merkezi’nde..
    7. Tunus'ta akademisyenlerden "maaş ve..
    8. "İran'ın stratejisi İsrail'le savaş..
    9. Ekipler tırın altında sıkışan yaralıyı..
    10. Darbeci komutanlara müebbet hapis..
    11. Hazine, altın tahvili ve altına dayalı..
    12. Yıldırım, Trabzonlu iş adamları ve..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarın Cumhur..
    14. Bakan Varank: “Biz yerel seçimleri..
    15. Festival öncesi davul zurna ile..
    16. Gaziantep’te 4 hırsızlık olayı: 10..
    17. GÜNCELLEME - FETÖ'ye yönelik..
    18. Başkan Türel Google Trends..
    19. İngiliz STK'dan Mısır'daki 9 idama tepki
    20. Zenit-Fenerbahçe maçına doğru
    21. Adıyaman’da 3.3 büyüklüğünde deprem
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin başını..
    23. ERÜ Eğitim Fakültesi’nde ’Ruh Sağlığı..
    24. Osman Kavala iddianamesi tamamlandı
    25. Gaziantep'te asayiş
    26. MHP’li Avşar’dan Cumhur İttifakı..
    27. İnşaattan düşen üniversiteli son..
    28. MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu,..
    29. Dağcılar, iglo oluşturup geceyi geçirdi
    30. İran’da 26 milletvekili özelleştirme..
    Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
    Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    İstanbul için son anket açıklandı!
    İstanbul için son anket açıklandı!

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı