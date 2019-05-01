İstanbul 1 Mayıs'a hazır! İşte kapatılan yollar

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için Taksim’deki güvenlik önlemleri sürerken, Cumhuriyet Anıtı ve meydan çevresi barikatla çevrildi.



Bakırköy’de kutlanacağı açıklanan Dünya 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için Taksim’de önlemler sürüyor. İstanbulValiliği’nin kararının ardından Taksim ve çevresinde barikatlarla güvenlik önlemi alındı. Cumhuriyet Anıtı ile Meydanın çevresi polisin aldığı güvenlik önlemiyle kapatıldı. Özellikle meydana çıkacak yolları kapatma çalışmalarına devam ederken, sabah saatlerinde yolların tamamen kapatılacağı belirtildi. Gün boyu Gezi Parkı, Taksim Cumhuriyet Anıtı, İstiklal Caddesi ile meydana giriş çıkışların olacağı yollar barikatlarla kapatılacak.





1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları öncesinde Bakırköy'de önlemler ve hazırlıklar gece de devam etti. Bakırköy Pazar Alanı'na çıkan yollara gündüz getirilen polis bariyerleri gece saatlerinde tek tek yerleştirildi.

Kutlamalarının yapılacağı Bakırköy Pazar Alanı'na sahne kurulumu yapılırken, etkinliğin yapılacağı yere çıkan yollarda ise güvenlik önlemleri nedeniyle alan ve çevresine polis bariyerleri konuldu.

Taksim'de güvenlik önlemi

İstanbul Valiliği'nin 1 Mayıs kutlamalarının Taksim'de değil Bakırköy'de yapılacağı yönündeki kararının ardından Taksim ve çevresinde alınan güvenlik önlemleri gece boyunca da devam etti.

DHA'nın haberine göre; gece boyunca Gezi Parkı çevresi, Taksim Cumhuriyet Anıtı önü, İstiklal Caddesi girişi bariyerlerle kapatıldı. Meydana giriş çıkışlar bariyerlerin aralarında bırakılan boşluklardan sağlanırken sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nın tamamen boşaltılacağı öğrenildi.





Bu yollar trafiğe kapalı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Bakırköy Cumartesi Halk Pazarı Alanı'nda gerçekleştirilecek kutlamalar nedeniyle

ve kutlamalara kapatılan taksim meydanı çevresinde bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Bakırköy bölgesinde trafiğe kapatılacak yollar

- İsmail Erez Bulvarı ile bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar

- Olgunlar sokak ile bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar

- İncirli Caddesi Tunaboylu Sokak ile E5 arası ve bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar

- Ekrem Kurt Bulvarı E5'e katılım ile Veliefendi Hipodrom Ana Giriş Kapısı arası kapalı ve bağlı tüm cadde ve sokaklar

- D100 Güney Yanyol Bakırköy Cezaevi katılım ile Otomol katılım arası

- Bahçesaray Sokak ve bu sokağa çıkan tüm cadde ve sokaklar

Alternatif güzergâhlar

- Yüce Tarla Caddesi

- İstanbul Caddesi

- Rauf Orbay Caddesi

Beyoğlu-Beşiktaş-Şişli bölgesinde trafiğe kapatılacak yollar

- Beyoğlu-Tarlabaşı Bulvarı

- Beyoğlu-Mete Caddesi

- Beyoğlu-Gümüşsuyu Caddesi

- Beyoğlu-Sıraselviler Caddesi

- Şişli-Halaskargazi Caddesi

- Şişli-Cumhuriyet Caddesi

- Şişli -Ortaklar Caddesi

- Şişli- Aytekin Kotil Caddesi

Alternatif güzergâhlar

- Unkapanı Köprüsü ve Perşembe Pazarı'ndan gelen akım Kasımpaşa ve Karaköy istikametine yönlendirilecek

- Kasımpaşa'dan gelen akım Tuz Ambarı Işıklardan Hasköy ve Karaköy istikametine yönlendirilecek

- Dolmabahçe Gazhane Caddesinden gelen akım Gümüşsuyu'na verilmeden Beşiktaş ya da Karaköy istikametine yönlendirilecek.

- Şişhane'den gelen akım Kasımpaşa ve Unkapanı Köprü istikametine yönlendirilecek.

- Defterdar Yokuşu'ndan Taksime Çıkan Yol Kapanacak (Firuzağa Meydan) Akım Akarsu Yokuşu ve Taktaki Yokuşu istikametine yönlendirilecek.

- Mebusan Yokuşu Caddesi çıkış istikameti Meclis-İ Mebusan Caddesiyle kesişim noktasından kapatılarak, akım Karaköy istikametine yönlendirilecek.

- Halaskargazi Caddesi kapatılacak, alternatif olarak Abide-İ Hürriyet Caddesine yönlendirilecek.

- Ergenekon Caddesinden gelen akım Dolapdere Caddesine yönlendirilecek. Halaskargazi Caddesine yönlendirilmeyecek.

- Dolapdere Caddesinden gelen akım Irmak Caddesinden Kasımpaşa istikametine geri çevrilecek. Yedi Kuyular istikametine yönlendirilemeyecek.

- Beytaman ışıklardan kapama yapılacak ve Şişli istikametine yönlendirilmeyecek.

- Aytekin Kotil Caddesinde kapama yapılacak, akım Şişli istikametine yönlendirilmeyip Mecidiyeköy istikametine yönlendirilecek.

- Rumeli Caddesinden gelen akım Abide-İ Hürriyet Caddesine yönlendirilecek.

- Riz Cartron Otel Önünden kapama yapılacak, akım Mete Caddesine gönderilmeyecek.

-Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Fatih ve Kadıköy'de başta olmak üzere il genelinde Saat 06.00'dan itibaren emniyet tedbirleri uygulanacak.

-Ayrıca; Osmanbey Metro İstasyonu-Taksim Metro İstasyonu-Şişhane Metro İstasyonu-Kabataş-Taksim Finüküler Hattı-Karaköy-Tünel Finüküler Hattı yolu trafiğe kapatıldı.