İstanbul'da 1 Mayıs Sıraselviler Caddesi'nden slogan atarak Taksim Meydanı'na girmek isteyen gruptan 14 kişi gözaltına alındı- İstanbul'da toplam gözaltı sayısı 84'e çıktı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda pankart açıp slogan atarak Taksim Meydanı'na girmeye çalışan gruptakiler polis müdahalesinin ardından gözaltına alındı. Sıraselviler Caddesi'nden, "Kahrolsun faşizm, yaşasın 1 Mayıs" yazılı pankart açan Devrimci Gençlik Dernekleri üyesi 14 kişilik grup, "Meydanlar halka kapatılamaz", "Yaşasın Taksim direnişimiz" şeklinde sloganlar atarak yürüyüşe geçti. Taksim Meydanı'na yaklaşan grubu polis ekipleri durdurdu. Uyarılara rağmen alana meydana yürümeye çalışan gruptakilerle polisler arasında arbede yaşandı. Bunun üzerine gruba müdahale eden polis ekipleri, eylemcileri gözaltına aldı. Araca bindirilen göstericiler, polis merkezine götürüldü. Bu arada, Şişli'de 28, Beşiktaş'ta 29, Beyoğlu'nda 22, Kağıthane'de 4, Bakırköy'de bir olmak üzere gözaltına alınanların sayısı 84'e yükseldi.



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