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İstanbul'da 1 Mayıs

Kutlamaların yapılacağı Bakırköy Halk Pazarı'na gitmek isteyen gruplar, İncirli Caddesi ve Marmara Forum önünde toplanmaya başladı

01 Mayıs 2019 Çarşamba 12:14
İstanbul'da 1 Mayıs

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının yapılacağı Bakırköy Halk Pazarı'na gitmek isteyen gruplar, İncirli Caddesi ve Marmara Forum önünde toplanıyor.

DİSK, KESK, TTB, TMMOB ve 1 Mayıs Bileşenleri tarafından gerçekleştirilecek mitinge katılmak isteyen sendika, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilci ve üyelerinin bulunduğu gruplar, daha önceden belirlenen alanlarda toplanmaya başladı.

İncirli Caddesi'nin ara sokaklarını kapatan güvenlik güçleri, belirli noktalardan arama yaparak grupların toplanma alanına geçişlerine izin veriyor.

KESK, TTB ve HDP'lilerin yer aldığı gruptakiler, çeşitli pankartlar taşıyarak sloganlar atarak halay çekiyor.

Kutlamaların yapılacağı alana gidecek diğer kortejde yer alanlar da Marmara Forum AVM önünde toplanmaya başladı. CHP ile DİSK ve bağlı sendikalar ile çeşitli sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalara ait flama, pankart ve dövizler taşıyan gruplar, çeşitli sloganlar atıyor.

Güvenlik önlemi alan polis ekiplyeri, arama noktalarında göstericilerin taşıdıkları pankartları da kontrol ediyor.

Katılımcılar, toplanmalarının ardından kutlamaların yapılacağı Bakırköy Halk Pazarı'na gitmek için kortej eşliğinde yürüyüşe geçecek.

Grupların toplandığı alanlarda köfte, su ve simit satan çok sayıda seyyar satıcı da bulunuyor. Diğer tarafta miting alanındaki birçok alanda katılımcılar için su bırakıldığı görüldü.

Polis helikopteri de alan üzerinde havadan denetim yapıyor.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 12:14
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