İstanbul'da 1 Mayıs Beşiktaş ve Şişli'de toplanarak, Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruplara polis müdahale etti- Polis ekipleri, gruplardaki bazı kişileri gözaltına aldı

İSTANBUL (AA) - Şişli ve Beşiktaş'tan Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruplara, polis ekiplerince müdahalede bulunuldu. Barbaros Bulvarı'nın Beşiktaş Meydanı yakınında toplanan ve ellerinde Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) flamaları taşıyan gruptakiler, "Yaşasın 1 Mayıs" sloganları attı. Grubun yürüyüşüne izin vermeyen çevik kuvvet ekipleri, uyarılara rağmen dağılmayan gruptakilere müdahale etti. Polis, yaklaşık 20 kişiyi gözaltına aldı. Mecidiyeköy'de toplanan İnşaat İşçileri Sendikası üyesi bir grup da slogan atarak, Taksim'e yürümek istedi. Grubun yürümesine izin vermeyen çevik kuvvet ekipleri, "dağılın" uyarısına uymayan gruptaki 6 kişiyi gözaltına aldı. Bu arada, Kadıköy Belediyesi önünde toplanan DİSK'e bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel-İş) üyesi bir grup da davul, zurna eşliğinde halay çektikten sonra midibüslere binerek Bakırköy'de düzenlenen miting alanına gitti.



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