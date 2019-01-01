İstanbul’a yatırım yağmuru

İstanbul’daki yabancı sermayeli şirket kuruluşlarında, yabancı yatırımcı sayısı 2018’de yüzde 107.30 arttı. Yabancı yatırımcılar en fazla perakende, hizmetler ile inşaat ve yapı sektörüne ilgi gösterdi.

Suriye, Hollanda, İran, Lüksemburg ve Irak, İstanbul’da yatırım yapan ilk beş ülke konumunda. Geçen yıl 13 bin 696 yabancı yatırımcı tarafından toplam 2 milyar 867 milyon 965 bin 273 lira sermaye tutarında şirket kuruldu.

Bu sektörler cazip

Kurulan şirketlerde yabancı yatırımcının en fazla ilgi gösterdiği sektörler perakende, hizmetler ile inşaat ve yapı sektörleri oldu. Listenin ilk sırasında yer alan perakende sektörüne 3 bin 937 yatırımcı, 703 milyon 919 bin 870 lira sermaye ile katıldı. Hizmetler sektörüne ise 3 bin 11 yatırımcı yoğunlaştı. Sektöre yapılan yatırım 580 milyon 59 bin 777 lira. Üçüncü sırada bulunan inşaat ve yapı sektörüne de bin 252 yatırımcı 494 milyon 698 bin 941 lira yatırım yaptı.

Aslan payı perakendeye

Yabancı yatırımcının sermaye miktarı olarak da en çok ilgi gösterdiği sektörler perakende, hizmetler ve inşaat ve yapı olarak sıralandı. İstanbul’a gelen yabancı yatırımcı sayısının yüzde 59.87’si, taahhüt edilen sermayenin ise yüzde 62.02’si üç ana sektöre odaklandı. 2018’de yabancı yatırımcının taahhüt ettiği toplam sermaye dikkate alındığında, yabancı yatırımcı başına düşen ortalama sermaye 209 bin 402 lira.

Çin’den 163 yatırımcı

Yabancı yatırımcı başına düşen ortalama sermaye miktarında, 1.252 yatırımcının yer aldığı inşaat ve yapı sektörü 395 bin lira ile ön planda. 387 bin lira ile enerji, 378 bin lira ile gıda, tarım ve hayvancılık, yabancı yatırımcılarda üye başına düşen ortalama sermayesi en fazla değere sahip sektörleri teşkil ediyor. İstanbul’a 2018’de en fazla yatırım yapan ülkeler ise Ortadoğu ve Avrupa ülkeleri oldu. Ortadoğu ülkelerinin sermaye payı yüzde 48.02, AB ülkelerinin ise yüzde 23.09 olarak kaydedildi. Çin de 163 yatırımcı ile İstanbul’a yatırım yapan ülke olarak dikkat çekti.

Türk vatandaşı olmak istiyorlar

Yabancıların vatandaşlık başvurusu yapmasında rol oynayan gayrimenkul alım şartının 250 bin dolar seviyesine çekilmesi sonrası Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak isteyen yabancı işadamlarının sayısında artış yaşandı. Eylül 2018’den bugüne kadar işlem sürecini gerçekleştiren yabancı sayısı iki bine ulaşırken, başı Ortadoğulu işadamları çekiyor. İstanbul genelinde Fatih, kentin en fazla yabancı yatırımcı çeken ilçesi oldu. Fatih’e 3 bin 303 yatırımcı geldi. Fatih’i 1.950 yatırımcı ile Esenyurt, 1.167 yatırımcı ile de Şişli izledi. İstanbul’a yatırım yapan yabancı yatırımcıların yüzde 46.88’i bu üç ilçeden birini tercih etti.