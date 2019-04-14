İstanbul’a üçüncü darülaceze

İSTANBUL (İHA) – İstanbul’da Okmeydanı ve Kayışdağı’ndan sonra Arnavutköy’de de kimsesizler için darülaceze yapılıyor.

Sultan II. Abdülhamid Han tarafından kimsesizler için kurulan Darülaceze’ye İstanbul Artavuköy’de 5 katı büyüklüğünde yeni bir kampüs inşa ediliyor. Yarısı tamamlanan binanın tanıtımı tarihi darülaceze binasında yapıldı. Törene Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Darülaceze Meclis Üyesi Bilal Erdoğan, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, Eski Aile Bakanı Güldal Akşit, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, gazete ve televizyon yöneticileri ile bağışçılar katıldı.

Etkinlikte konuşan Bakan Selçuk, “Darülaceze, Sultan 2. Abdülhamid tarafından büyük emeklerle kuruldu. Burası çocuk, genç ve yaşlılar için umut yuvası oldu ama Abdülhamid Han’ın ismi buradan silinmeye çalışıldı. Hizmetleri unutturulmak istendi. Şimdi ona ve değerlerine sahip çıkıldığını görmekten gurur duyuyoruz” dedi.

Bakan Selçuk, Arnavutköy’de inşası devam eden Sosyal Hizmet Şehri Projesi’nin detaylarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yeni bir değer olarak başlatılan Sosyal Hizmet Şehri Projesi’ni insanlığın hizmetine sunmak arzusundayız. Projenin yüzde 50’si tamamlandı ve bu alanda dünyada tek. Yerleşkede yeşil alan, inşaat alanından 5 kat daha fazla olacak. Yatay mimarisi, araştırma enstitüsü, çocuk merkezi, kütüphanesi, çevre düzenlemesi, hatta kuş evleriyle örnek sevgi ve merhamet şehri olacak.”

Darülaceze İdare Meclisi Üyesi Bilal Erdoğan da babası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde Kayışdağı’nda yaptırdığı yerleşkeyi hatırlatarak, “Bu binanın dışında gerçek anlamda diğer proje Arnavutköy’de yapılacak. Yine Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla ortaya çıkan bir proje bu. Yaşlı hizmetleri tüm dünyada ticarileşmiş bir alana dönüşmüş durumda. Ülkemizde ise geleneğimizle bağlantılı olarak bir vakıf hizmeti halinde devam ediyor. Bu çok anlamlı” diye konuştu.

Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ise, “Dünyada ebediyen yaşamak istiyorsanız işte bu tip eserlerinizin olması lazım. Darülaceze sadece Türkiye’nin, Türk milletinin değil bütün insanlığın ortak değeridir. Kapıya gelene biz ideolojisini sormuyoruz, ırkını, milliyetini, cinsiyetini sormuyoruz. Mağdur ve mazlumsa alıyoruz” diye konuştu.