Klopp: İstanbul’a teşekkür ediyorum'

UEFA Süper Kupa’ya penaltılar sonucu Chelsea’yi devirerek ulaşan Liverpool’da Teknik Direktör Jürgen Klopp maç sonu değerlendirmelerde bulundu. İstanbul’da çok iyi bir atmosferde güzel bir zafere imza attıklarını belirten Klopp, “Bugün büyük bir mücadele verdi oyuncularım. Stadyum da olağanüstüydü. İstanbul’a teşekkür ediyorum. Muhteşem bir atmosfer yaşadık. Kendi hava şartlarımız buraya getirmek isterdik. Nem biraz bizi zorladı. Galip geldik. Kedimizi ve çok mutlu hissediyoruz. Cumartesi günü tekrar maçımız var. Şimdi bu maça hazırlanmamız gerekiyor. Şu an hedefimiz bu” dedi.

“Tek başıma kazanmadım”

Süper Kupa’ya uzanan ilk Alman teknik adam olduğunu basın toplantısında öğrenen Klopp, “Böyle bir durum olduğunu bilmiyordum. Güzel bir duygu, ilk olmak. Ama sonuncu da ben olmayacağım. Güzel bir his. Kendimi salt Alman olarak görmüyorum. Bir Avrupalı olarak hissediyorum. Hepimiz aynı hedefe koşuyoruz. Ortak hedeflerimiz var. Liverpool takımında çalışmak çok güzel. Ben tek başıma kazanmadım. Liverpool takımım ve taraftarının ortak galibiyeti bu” şeklinde konuştu.