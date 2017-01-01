İstanbul'a prestijle veda etti

İstanbul Prestij Park projesi ile İstanbul’da konut sektörüne giren Bursa merkezli Bak Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Bakgör, “2017’de biz İstanbul defterini kapattık. İstanbul bizi çok yordu. Bunda dolayı kendi bölgemize yoğunluk vermeye karar verdik” dedi.

“İstanbul bizi çok yordu’’ diyen Bakgör, “Biz 2017’de İstanbul defterini kapattık. Bursa özeline inmeye karar verdik. İstanbul piyasası çok zor bir piyasa. İşi bilen bilmeyen, sermayesi olan olmayan yani cesareti olan herkes İstanbul’da konut yapıyor. Bursa’ya kıyasla yoran bir kent. Bu nedenle biz 2017’de İstanbul defterini kapattık. İstanbul’a prestijli bir proje bıraktık. Hala önünden geçerken gurur duyuyoruz” diye konuştu.

2019 SONUNA KADAR HEDEF 4 BİN 100 KONUT

Şu ana kadar 50 projede 15 bine yakın konut ürettiklerini ifade eden Bakgör, “Sektörde 27. yılımızı bitiriyoruz. Ağırlıklı olarak Bursa’da projeler üretiyoruz. Şu ana kadar 50 projede 15 bine yakın konut ürettik. 3 projede 2 bin 750 konutun yapımı devam ediyor. 2019 sonuna kadar 4 bin 100 konut üretmeyi hedefliyoruz” dedi.

HEDEF HER YIL BİN YENİ KONUT

Yeni yatırımları hakkında da bilgi veren Veysel Bakgör, hedeflerinin her yıl bin yeni konut üretmek olduğunu söyledi. Bakgör, “Bursa Osmangazi’de Sinpaş Modern projesinin yanındaki 41 bin dönüm arsayı biz satın aldık. Arsa üzerinde Prestij Park Bulvar isimli bin 100 konut ve 50 ticari üniteden oluşan karma bir proje yapacağız. Projenin yatırım değeri 110 milyon TL. Yine Bursa Nilüfer Çamlıca’da 30 bin metrekarelik alan üzerinde Bak Yapı Prestij Gold projemize başladık. 252 adet konuttan oluşuyor. Bursa’da 200 milyon TL değerindeki Prestij Optimum AVM projesine başladık. Kiralamalar başladı Nisan 2019’da açılışın yapacağız. 2017 Nisan ayından itibaren sürdürdüğümüz inşaat çalışmaları ile birlikte tüm projelerimiz tamamlandığında 2019 Nisan ayına kadar 1 milyar 450 milyon TL’lik 300 adedi ticari 4 bin 100 adet bağımsız bölümü Bursa’ya kazandırmış olacağız” şeklinde konuştu.