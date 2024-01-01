İstanbul'a Kutup Soğuğu Geliyor! İşte o tarih

Meteorolojik tahminlere göre yeni yılın ilk haftasında yağmur geliyor. Sonrasında ise kutup soğukları uyarısı yapıldı.10-11 Ocak gibi İstanbula KAR gelebilir.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da kar yağışının görüleceği tarihi açıkladı. Şen, konuşmasında "Bu sistem öyle bir kış yapar ki o sıcak havaları unutabiliriz. 2 sene önceki gibi bir kar yağışı da olabilir."

10-11 Ocak gibi İstanbula KAR gelebilir.

Yeni yılın ilk gününden itibaren beklenen yağışlı hava geliyor. Hafta ortasından itibaren yurdun büyük bölümünde aralıklı yağış etkili olacak. Yağışlar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu dışında hafta boyunca devam edecek.

Hava Forum sayfası ise İstanbul'a kutup soğuğu uyarısı yaptı. Paylaşımda "Yeni yıl, yeni başlangıç... Ocak ayının 2. haftasına doğru ülkemize doğru çok sert bir kutup soğuğu inebilir. Ülkemizde çetin kış koşullarının 10-15 Ocak itibarıyla başlama ihtimali güçleniyor. Gelişmeleri takip ediyoruz, hoş geldin 2024..." dedi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

2024'ün ilk gününde, Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün Ege, Marmara, Akdeniz ve İç Anadolu'da sağanak bekleniyor. Yağışın Antalya'da kuvvetli olacağı uyarısında bulunuldu. Sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Yağışların gece saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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