İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi! Sobaları, kombileri hazırlayın

"İstanbul'a kasım ortasında kar yağacak" açıklamalarıyla ilgili konuşan Prof. Dr. Orhan Şen, "Bunlar çakma uzmanlar, inanmayın." dedi ve olası kar yağışıyla ilgili tarih verdi. Hafta sonu için sıcaklığın düşeceğini duyuran Prof. Dr. Şen, "Soba ve kombileri yakacağız." ifadelerini kullandı. Bazı bölgelerimize karla karışık yağmur ve kar geliyor. İşte uzman ismin son dakika hava durumu uyarıları.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen,"Kasım ortasında kar yağacak" iddiasıyla ilgili "İstanbul'da şu an kar yağması mümkün değil." dedi ve başka bir tarihe işaret etti. Posta.com.tr'ye konuşan Şen, bu hafta sonu için ise dikkat çeken uyarılarda bulundu. Sıcaklık düşüyor. Bazı bölgelerimize ise karla karışık yağmur ve kar yağışı geliyor. İşte detaylar.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bu hafta Türkiye'de sıcaklıklar geri çekilerek nomal değerlere doğru dönüyor. İki buçuk aydır yani; eylül, ekim ve kasımın ilk haftası sıcaklık ortalamanın üzerindeydi. Bu değerler, batıda 7-8 dereceye kadar çıktı. Şimdi ortalamaya doğru geri dönüş var. İstanbul'un sıcaklık ortalaması normalde 15 derecedir. Bu hafta İstanbul'da sıcaklık 15 dereceye kadar düşecek. Anadolu'da da sıcaklık düşecek. Bunun dışında, Karadeniz sahilinde, Akdeniz'in kıyı bölgesinde, Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Anadolu'da, İç Anadolu'nun doğusunda yağışlar var." dedi.

"Bu yağışlar Hatay, Adana, Diyarbakır ve Gaziantep dolaylarında kuvvetli olacak." diyen Orhan Şen, "Tunceli, Erzincan, Erzurum, Bingöl'de karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir. İstanbul'da bugün yağış kalmayacak. Ama Anadolu'da 1-2 gün daha yağış devam edecek." ifadelerini kullandı.

"Mümkün değil"

Kasım ortasında İstanbul'a kar yağacak iddiasıyla ilgili "Çakma uzmanlar" ifadelerini kullanan Orhan Şen, "Bunlar yanlış bilgiler yayıyor. Bunlara inanmayın. Bu çakma uzmanlar maalesef sosyal medyada takipçi yükseltmek için bunları uyduruyorlar. Yanlış bilgi yayanların önüne nasıl geçeceğiz bilmiyorum. İstanbul'da Kasım ayında kar yağışı yok, şu anda mümkün değil. Benim görüşüme göre ocak ayına kadar istanbul'a kar yağmaz." ifadelerini kullandı.

Sobaları hazırlayın

Hafta sonundan itibaren sıcaklıkların düşeceğini hatırlatan Prof. Dr. Şen yağışların gerekenden çok daha düşük olduğunu ekledi.

Bu sene sonbahar ortalama üzerindeki sıcaklıklarla geçecek. Dolayısıyla kar yağışı pek mümkün görünmüyor. Sert kışlar genelde Ocak, Şubat Mart aylarında görünüyor. Hafta sonundan itibaren sıcaklık 1-2 derece daha düşüyor. Hafta sonu soba ve kombiler yanacak gibi duruyor. Ama yağış yok. Önümüzdeki hafta da yağış görünmüyor. Zaten asıl sorun yağışların çok düşük gidiyor olması. Bu kuraklığa neden oluyor. Ekim ayında Türkiye'de toplam yağış miktarı 50 kilogram olması gerekirken 30 kilogram. Bu da yüzde 38 düşük yağış demek.