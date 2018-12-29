İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte merak edilen sorunun cevabı

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Sivas dışında), Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı (Erzincan dışında), Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Antalya, Isparta, Çorum, Bayburt, Erzurum, Muş, Diyarbakır, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara'nın güneyi ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların, Çanakkale, Tekirdağ, Yalova, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BURSA °C , 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yağmurlu

ÇANAKKALE °C , 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

İSTANBUL °C , 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KIRKLARELI °C , 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

A.KARAHISAR °C , 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

IZMIR °C , 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANISA °C , 10°C

Parçalı ve çok bulutlu,

MUĞLA °C , 9°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C , 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

ANTALYA °C , 15°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra il merkezi ile doğu kesimleri sağanak yağışlı

BURDUR °C , 7°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

HATAY °C , 9°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeybatı kesimlerinden başlayarak zamanla bölge genelinin (Sivas dışında) kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

AKSARAY °C , 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

ANKARA °C , -1°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

CANKIRI °C , -2°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

ESKISEHIR °C , 0°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinin, öğle saatlerinden itibaren ise bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Zonguldak ve Sinop'un kıyı kesimlerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

BARTIN °C , 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yağmurlu

BOLU °C , 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C , 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C , 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Çorum çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C , 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C , 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C , 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C , 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, (Erzincan dışında) bölgenin batısı ile Erzurum, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don hadisesi ile birlikte sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ELAZIĞ °C , -4°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

ERZURUM °C , -5°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

IĞDIR °C , 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C , -6°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde bölgenin batısı ile Diyarbakır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinin pus ve yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C , 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

GAZIANTEP °C , 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

SIIRT °C , 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C , 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu.