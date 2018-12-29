İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte merak edilen sorunun cevabı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Tekirdağ, Yalova, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.29 Aralık 2018 Cumartesi 11:05
Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Sivas dışında), Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı (Erzincan dışında), Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Antalya, Isparta, Çorum, Bayburt, Erzurum, Muş, Diyarbakır, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara'nın güneyi ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların, Çanakkale, Tekirdağ, Yalova, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BURSA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yağmurlu
ÇANAKKALE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu
İSTANBUL °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KIRKLARELI °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı
IZMIR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANISA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu,
MUĞLA °C, 9°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA °C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 15°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra il merkezi ile doğu kesimleri sağanak yağışlı
BURDUR °C, 7°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
HATAY °C, 9°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeybatı kesimlerinden başlayarak zamanla bölge genelinin (Sivas dışında) kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.
AKSARAY °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı
ANKARA °C, -1°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
CANKIRI °C, -2°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
ESKISEHIR °C, 0°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinin, öğle saatlerinden itibaren ise bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Zonguldak ve Sinop'un kıyı kesimlerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.
BARTIN °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yağmurlu
BOLU °C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
DÜZCE °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Çorum çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, (Erzincan dışında) bölgenin batısı ile Erzurum, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don hadisesi ile birlikte sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ELAZIĞ °C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı
ERZURUM °C, -5°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı
IĞDIR °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, -6°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde bölgenin batısı ile Diyarbakır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinin pus ve yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı
GAZIANTEP °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı
SIIRT °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu.
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