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İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji İstanbul son dakika kar yağacak mı?

İstanbul’a kar yağışı ne zaman başlayacak ve İstanbul’a kar yağışı ne kadar sürecek? Sorularının cevabı merak ediliyordu. Meteoroloji son dakika hava durumu raporuna göre İstanbul’da 5 gün kar yağışı var. Peki İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji İstanbul son dakika kar uyarısı. İşte detaylar…

03 Ocak 2019 Perşembe 08:47
İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji İstanbul son dakika kar yağacak mı?

İstanbul’a kar yağışı ne zaman başlayacak ve İstanbul’a kar yağışı ne kadar sürecek? Sorularının cevabı merak ediliyordu. Meteoroloji son dakika hava durumu raporuna göre İstanbul’da 5 gün kar yağışı var. Peki İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji İstanbul son dakika kar uyarısı. İşte detaylar…

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, Türkiye, 3 Ocak Perşembe gününden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç merkeziyle akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine girecek.

İstanbul’a kar Perşembe günü akşam gelmesi tahmin ediliyor

İstanbul'da da yağışların bugün akşam saatlerinden itibaren yağmur şeklinde başlayacağını belirterek perşembe günü akşam saatlerinden sonra Silivri ve Çatalca gibi batı ilçelerinden başlayarak tipi şeklinde karla karışık yağmur ve kar, cuma, cumartesi ve pazar günleri ise aralıklarla karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağının tahmin ediliyor.

İstanbul’da kar yağışı hafta sonu da devam edecek

Aralıklarla görülecek kar yağışlarının, hafta başına kadar iç ve yüksek kesimlerde 5-15 santimetre, kıyı kesimlerde ise daha az olmak üzere örtü yapmasının bekleniyor. Cumartesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu dışında ülke genelinde yağışların görüleceği vurgulanırken, Yağışların güney ve batı kıyılarla Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Akdeniz bölgesinin kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur, Marmara'nın batısı ile Toroslar'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor. 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 08:47
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