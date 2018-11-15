İstanbul’a geleneksel Türk sanatları meslek lisesi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından imzalanan ‘Geleneksel Türk Sanatlarını Gelecek Nesillere Aktarma ve Yaşatma İş Birliği Protokolü’ kapsamında ilk kez bu alanda eğitim verilecek. Geleneksel Türk Sanatları Meslek Lisesi İstanbul’da kuruluyor. Bakanlık, lisenin öğretim programı ve ders içeriklerini hat, ebru, minyatür, çini, tezhip, kalem işi, cilt, ahşap oymacılık gibi alanlardan sanatçıların yoğun katılımıyla yapılan toplantıda ele aldı. Kurulacak atölyelerin de değerlendirildiği toplantıda, meslek lisesi ile birlikte mesleki eğitim merkezinin de kurulması kararlaştırıldı.