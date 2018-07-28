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İstanbul'a gelen 280 turiste şok!

Şişli'de turistlerin kaldığı otele haciz memurları gitti. Otelde bulunan eşyalara el konulurken,280 turist tahliye edildi.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 17:04
İstanbul'a gelen 280 turiste şok!

 İstanbul, Şişli’de bir otel, kira borcu ödenmediği gerekçesiyle içinde müşteriler varken tahliye edildi. Otelde kalan 280 turistin büyük çoğunluğu çevrede bulunan otellere yerleştirildi.

İddialara göre, 19 Mayıs Mahallesi Balçık Tarlası Sokak’ta bulunan 150 odalı otelde, kira borcu ödenmediği gerekçesiyle açılan davanın sonuçlanmasının ardından bugün tahliye işlemleri başladı. Otelde bulunan 280 turistin büyük çoğunluğu çevredeki otellere yerleştirilirken, yer bulunamayan diğer müşteriler otel lobisinde beklemeye devam ediyor.

OTELİN İŞLETMECİSİ: TAZMİNAT İSTEYECEĞİZ

Turistlerin odalarını boşaltmasının ardından, yatak, televizyon ve para kasaları toplanarak otel önünde bekleyen nakliye araçlarına konuldu. Yediemine teslim edilecek olan eşyaların açık arttırmayla satılacağı belirtildi. Otel işletmecilerinin avukatı Haldun Osman Berkin, otel için 2013 yılında 40 yıllığına kontrat yapıldığını belirterek “2013’te burası yangın geçirmiş bir alışveriş merkeziydi. Yangın sonrası yaptığımız masraf için tazminat isteyeceğiz” diye konuştu.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 17:04
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