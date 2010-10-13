İstanbul’a dev meydan

İstanbul'da birçok miting ve yürüyüşe ev sahipliği yapan Çağlayan, proje sonunda, 22 bin metrekarelik yayalaştırılmış alana sahip bir meydan haline gelecek İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İl Özel İdare ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ile ortak yürütülen Çağlayan Meydanı'nda trafiğin yeraltına indirilmesine ilişkin inşaat çalışmaları, 22 Ekim Cuma günü başlayacak. 6 ay sürecek çalışmalar sonucunda, İstanbul'da birçok miting ve yürüyüşe ev sahipliği yapan Çağlayan, 22 bin metrekarelik yayalaştırılmış alana sahip bir meydan haline gelecek. Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Çağlayan Kavşağı, Piyalepaşa Bulvarı, Kağıthane Caddesi, Mecidiyeköy, Okmeydanı, D-100 karayolunun birleştiği nokta olan ve İstanbul'un en yoğun araç trafiğinin yaşandığı bölgelerden biri olarak bilinen Çağlayan Meydanı'nın yayalaştırılması için, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, İl Özel İdaresi ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ile ortak çalışmalar yürüttüğü belirtildi. Bu çalışmalar kapsamında 22 Ekim Cuma günü başlayacak inşaatla, 13 bin metrekarelik alanda yapılacak alt geçidin uzunluğunun 700 metre olacağı ifade edilen açıklamada, Çağlayan Kavşağı'nın, 2 katlı hale getirilerek, trafiğin yerin altına indirileceği kaydedildi. Açıklamada, bu şekilde İstanbul'da birçok miting ve yürüyüşe ev sahipliği yapan Çağlayan Meydanı'nın, 22 bin metre karelik yayalaştırılmış alana sahip bir meydan haline geleceği belirtilerek, Abide-i Hürriyet Parkı ile bütünlük içinde yapılacak meydan düzenlenmesiyle, bölgede oturan ve çalışanlar ile Avrupa'nın en büyük adliye sarayı olan İstanbul Adliyesi için sosyal bir merkezin oluşturulacağı bildirildi. Projenin, ileride yapılması planlanan metro istasyonu da dikkate alınarak planlandığına yer verilen açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğünce hazırlanan proje ile Kağıthane Caddesi (Şişli) - Çevreyolu ve Piyalepaşa yönünün 12 metre aşağıdan alt geçit ile Çevreyolu ve Piyalepaşa istikametine bağlanacağı kaydedildi. Açıklamada, Kağıthane ilçesinin ana çıkışlarından biri olan Kağıthane yolunun 6 metre aşağıdan Şişli, Piyalepaşa istikametlerine yönlendirileceği kaydedilerek, Piyalepaşa Bulvarı istikametinden gelen araçların da 6 metre aşağıdan alt geçitle Kağıthane ve Şişli istikametlerine ulaşabilecekleri belirtildi. Çağlayan Kavşağı'ndaki trafiğin yeraltına alınması ve adalet sarayı ile beraber faaliyete geçebilmesi için 6 ay süreyle Çağlayan Meydanı'nın trafiğe kapatılacağı ifade edildi.



TOPBAŞ: “İSTANBUL, EN BÜYÜK MEYDANINA KAVUŞUYOR”



Açıklamada, görüşlerine yer verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 3 kurum ile ortak bir projenin üretileceğini belirterek, “İstanbul, en büyük meydanına kavuşuyor. Adliyenin açılışına yetiştirilecek ve inşaat başladıktan sonra yaklaşık 6 ayda tamamlanacak. Hem hızlı hem büyük bir çalışma olacak” dedi.



TOPBAŞ: EN BÜYÜK MEYDAN GELİYOR-



Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 3 kurum ile ortak bir projenin üretileceğini belirterek, “İstanbul, en büyük meydanına kavuşuyor. Adliyenin açılışına yetiştirilecek ve inşaat başladıktan sonra yaklaşık 6 ayda tamamlanacak” dedi. İşte alternatif güzergâhlar Yetkililer, 6 ay sürecek inşaat süresince geçici trafik sirkülasyon projesinin belirlendiğini ifade ederek, buna göre Çağlayan Meydanı etrafında bulunan Çampark Sokağı'nın, D-100, Piyalepaşa-Çağlayan, Bahçeler Caddesi-Çağlayan ve D-100- Piyalepaşa bağlantısını sağlayacağı nı bildirdi. İşte Çağlayan Kavşağı'na alternatif yollar: ¥ KAĞITHANE - MECİDİYEKÖY - ZİNCİRLİKUYU GÜZERGAHI - Çağlayan-Kağıthane yolu güzergahının Şevketpaşa Caddesi ile kesişen noktasından sağa dönülüp, Bahçelievler Caddesi ile kesiştiği noktadan sola dönülerek bu doğrultu üzerinde ki Çağlayan Kavşağı'ndan O - 1 çevreyoluna çıkılacak. ¥ ŞİŞLİ-PİYALEPAŞA-TOPKAPI GÜZERGAHI - Abide-i Hürriyet Caddesi güzergah doğrultusu üzerinden Taşocağı Caddesi'ne sağa dönülüp, o doğrultu üstündeki adacıktan sola dönülüp, Yurt Sokak İstikameti üzerinde devam edilecek. O doğrultu üzerinde Vatan Caddesi istikameti üzerinde gidilip, o doğrultuda kesişen Vatan Caddesi-Kâğıthane Caddesi bağlantı yoluna çıkılacak. Aynı güzergahta devam edilerek Vatan Caddesi-Kağıthane Caddesi üzerinden Çağlayan Kavşağı üzerinden sola dönülüp, Piyalepaşa istikametine gidilebilecek. Çağlayan Kavşağı'ndan da sağa dönülüp, Topkapı istikametine gidilebilecek. ¥ TOPKAPI-ŞİŞLİ GÜZERGÂHI - Topkapı O-1 Çevreyolu İstikametinden Çağlayan Kavşağı'ndan sağa dönüp, Piyalepaşa Bulvarı doğrultusunda kesişen Abide-i Hürriyet Caddesi'ne bağlanıp, Şişli istikametine gidilecek. ¥ MECİDİYEKÖY-KÂĞITHANE GÜZERGÂHI - Abide-i Hürriyet Caddesi üzerindeki Dr. Cemil Bengü Caddesi'ne sağa dönülüp, bu doğrultu üzerinde Yurt sokağa sola dönülüp, bu doğrultuda devam ederek Vatan Caddesi'yle kesişen noktadan sola dönüp, Vatan Caddesi-Kağıthane Caddesi bağlantı yoluna sola dönülüp, Kağıthane yönüne gidilecek. ¥ ŞİŞLİ - ZİNCİRLİKUYU GÜZERGAHI- Abide-i Hürriyet Caddesi Şişli yönü Dr. Cemil Bengü Caddesi kavşağından sağa dönüp, Yurt sokak kavşağından sola dönüp, sokağın sonundan u dönüşü ile Vatan Caddesi ve sonrasında Şevketpaşa Caddesi boyunca ilerleyip, Bağcılar Caddesi'nden, oluşturulan geçici servis yolu kullanılarak Zincirlikuyu yönüne gidilebilecek.