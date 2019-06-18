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"İstanbul'a çaylaklık değil, ustalık yaraşır"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın:- "Zaman Sayın Binali Yıldırım'ın lehine işliyor. 23 Haziran yaklaştıkça zillet ittifakı adayının telaşı ve paniği artıyor"- "Bize göre, Ekrem İmamoğlu CHP gazıyla şişirilmiş, FETÖ ve HDP rüzgarıyla siyaset atmosferine sürüklenmiş bir balon"- "İstanbul'a çaylaklık değil, ustalık yaraşır. Net bir oy oranı vermek kehanet olur ama kesinlikle Sayın Yıldırım, tartışma götürmeyecek nitelikli bir oy farkıyla seçimi kazanacaktır"

18 Haziran 2019 Salı 11:02
"İstanbul'a çaylaklık değil, ustalık yaraşır"

ANKARA (AA) - BUKET GÜVEN - MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Zaman Sayın Binali Yıldırım'ın lehine işliyor. 23 Haziran yaklaştıkça zillet ittifakı adayının telaşı ve paniği artıyor." dedi.

Yalçın, AA muhabirinin, MHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim çalışmalarına ilişkin sorularını yanıtladı.

MHP teşkilatları olarak bütün güçleriyle çalıştıklarını belirten Yalçın, "31 Mart seçimlerinin çok öncesinden beri istim üstündeydik zaten. Hiç durmadan yol almış, İstanbul'a gelecek umutlarını, birlik ve beraberlik ruhunu taşımıştık 31 Mart sonrası için. Bu defa daha büyük bir mürettebat ve yol haritasıyla yeniden demir aldık siyaset limanından." ifadelerini kullandı.

Yalçın, İstanbul'da ev ve esnaf ziyaretlerinde, sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle yaptıkları görüşmelerde ve sokakta vatandaşla birebir temas halinde olduklarını vurgulayarak, "İstanbul'un maceraya sürüklenmemesi, halkın zillet ittifakının boş vaatlerine, parlak yalanlarına kanmaması için çaba gösteriyoruz." diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın adayını desteklemenin kentin geleceği açısından taşıdığı önemi, bıkıp usanmadan İstanbullulara anlattıklarına işaret eden Yalçın, "MHP teşkilatlarının bu arzulu, kararlı ve faal tutumu, tabiatıyla kampanyaya da yansıyor. Çok olumlu tepkiler, geri dönüşler alıyoruz." dedi.

- "Zaman Binali Yıldırım'ın lehine işliyor"

"Gördüğümüz kadarıyla zaman Sayın Binali Yıldırım'ın lehine işliyor. 23 Haziran yaklaştıkça zillet ittifakı adayının telaşı ve paniği artıyor." değerlendirmesini yapan Yalçın, "İstanbullu her geçen gün Sayın Yıldırım'a yaklaştıkça İmamoğlu daha çok hata, daha fazla gaf yapıyor. Sayın Yıldırım hayli tecrübeli, soğukkanlı ve kendinden emin bir siyasetçi portresi çiziyor. İstanbullular, Sayın Yıldırım'ın yıllarca devlet kademelerinde verdiği üstün ve nitelikli hizmetlerini iyi biliyor. Bu da tabiatıyla onlara güven veriyor. Ben halkın ferasetine, basiretine yürekten inanan bir politikacıyım." ifadesini kullandı.

- "Binali Bey'e teveccüh oranında belirgin bir yükseliş var"

İstanbulluların dünyanın gözdesi, devasa bir metropol kentin dümenini, gemiyi karanlık sulara sürükleyecek, tehlikeli bir serüvene yelken açacak bir acemiye teslim etmekten kaçınacağını belirten Yalçın, şöyle devam etti:

"İstanbul'a çaylaklık değil, ustalık yaraşır. İstanbul'a tilmizlik ve talebelik değil, bilgi ve tecrübe, yetersizlik değil, engin bir birikim yakışır. Ben, Sayın Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olacağına eminim. Bizim sahada gördüğümüz, Binali Bey'e teveccüh oranında belirgin bir yükseliş olduğudur. Net bir oy oranı vermek kehanet olur ama kesinlikle Sayın Yıldırım, tartışma götürmeyecek nitelikli bir oy farkıyla seçimi kazanacaktır."

- "Oy kullanmayan İstanbullu şimdi bizden istekli"

Yalçın, kampanya çalışmaları sırasında, çeşitli sebeplerle sandığa gitmeyenleri de teşvik eden, heyecanlandıran bir atmosferin ortaya çıktığını vurgulayarak, "31 Mart'ta istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasına biraz da küskün seçmenlerin sandığa gitmemesi yol açmıştı. Şimdi görüyoruz ki oy kullanmaya gitmeyen İstanbulluların ekseriyeti de bizden çok istekli ve gayretli." diye konuştu.

MHP teşkilatlarının çalışmalarının sonuç alıcı nitelikte olduğuna değinen Yalçın, şu görüşlerini paylaştı:

"Hala tereddüt içinde bulunanların da kafalarındaki soru işaretlerinin ortadan kalkmasını sağlıyoruz. Bu defa ki İstanbul seçiminde katılımın daha yüksek olacağı anlaşılıyor. Elbette sandığa gitmeyen seçmenlerin tamamının oy kullanacağını söylemek pek akılcı olmaz. Bununla birlikte ciddi bir ikna dalgası oluşturduğumuzu, küskün ve bıkkın seçmenin büyük ekseriyetinin, bu kez sandığın rengini tayin etme kararında olduğunu gözlemliyoruz."

Yalçın, Ordu'da havalimanında yaşananlara ilişkin, "İmamoğlu'nun bu affedilmez gafı, ciddi bir ahlak zafiyetinin, telafisi zor ve tedaviye muhtaç bir psikolojik yetersizliğin kazanç uğruna baskılandığının işareti. Bugün devletin valisine bu terbiyesizliği reva gören, yarın kimlere neler yapmaz. Bugün devlet adabını, teamüllerini çiğneyen, yarın halka verdiği sözleri unutup zulme, despotluğa ve yolsuzluğa yönelir. " değerlendirmesini yaptı.

- "İstanbullu bu balonu 23 Haziran'da söndürür"

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun kullandığı "Her şey güzel olacak" sloganını "umut tacirliği" olarak nitelendiren Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Umut ticareti ve duyguları sömürme çabası FETÖ'nün taktiklerinden. Bize göre, Ekrem İmamoğlu CHP gazıyla şişirilmiş, FETÖ ve HDP rüzgarıyla siyaset atmosferine sürüklenmiş bir balon. İstanbullu daha fazla büyümeden bu balonu 23 Haziran'da söndürür. İstanbul seçmeninin Sayın Yıldırım'a vereceği oylar, birer iğne gibi batar ve bu balonu patlatır."


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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 11:02
  1. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın

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