İstanbul'a Biyoteknoloji Vadisi

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın, İstanbul'da gerçekleştirmeyi planladığı proje kapsamında, Tuzla'da biyoteknoloji vadisi kurulacağı bildirildi.

Yıldırım'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, binlerce gence iş kapısı olması planlanan ve 160 şirketin yer alacağı biyoteknoloji vadisi, hem ekonomiyi canlandıracak hem doğrudan 20 bin, dolaylı olarak 30 bin kişilik istihdam imkanı sunacak.

Katma değeri yüksek ürün ihracatını artırarak İstanbul ekonomisine her yıl 27 milyar lira katkı sağlaması beklenen projeyle, özellikle genç üniversiteliler için sayısız iş fırsatı sunulacak.

Türkiye'nin ihracatının yüzde 40'ını 78 milyar dolarla tek başına karşılayan İstanbul'a 5,7 milyar lira harcamayla kurulacak vadi, Türkiye ekonomisi için önemli kazanımlar sağlayacak.

Yıldırım'ın vizyon projelerinden birini oluşturan tesis hayata geçirildiğinde Türkiye, kanserden aşıya kadar birçok alanda yerli ilacını üretecek. Teknoloji vadisinden çıkacak ürünlerin kilogram değeri 10 bin dolara ulaşacak.

- "Vadide, 160 şirket 500 girişim yer alacak"

Yeni nesil sağlık üretim üssü, çevre, gıda, tarım, hayvancılık, tekstil ve metalurji gibi birçok alanı kapsayan biyoteknoloji merkezinde, milli ilaç, biyoteknolojik milli aşı, biyomedikal tıbbi ürün, nanoteknolojik ürün, biyoteknolojik tarım ilaçları, nitelikli tıbbı bitki ve tohum, biyoteknolojik kanser ilacı, biyolojik ham madde, antibiyotik, foksiyonel gıda katkı maddesi, DNA izolasyon kiti, moleküler genetik kit, biyogaz, biyokütle, helal kemik tozu ve kemik grefti, biyosensör ürünler, embriyo, antikor, pigment, insülin, hemofilin, terapötik protein, enzim, bakteri, hormon üretimi ve plazminojen aktivatör yapılması hedefleniyor.

Vadide, 160 şirket, 500 girişim yer alırken, antikordan aşıya, lensten kemoterapi ilacına kadar pek çok değerli ürün, 20 bin kişilik doğrudan istihdamla üretilecek.

Konuya ilişkin açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım, Türkiye'nin pazar bulmada sıkıntısı olmadığını aktararak, şu değerlendirmede bulundu:

"Ancak ihracatımızın kilogram değeri düşük. Katma değeri fazla olan ürünler ihraç etmemiz şart. Burada ortalama 10 bin doları yakalayacağız. Türkiye'nin ithal etmek zorunda kaldığı ürünleri buracak. Ayrıca ihracatla gelirimizi arttıracağız. Gelirimiz emekliye, işçiye daha çok kaynak anlamına gelecek. İstanbul demek Türkiye demek. Biz bunun bilinci ile çalışacağız. Kısaca herkese ilaç olacak."