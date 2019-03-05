0553 313 94 23

İstanbul'a Biyoteknoloji Vadisi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın, İstanbul'da gerçekleştirmeyi planladığı proje kapsamında, 5,7 milyar lira harcamayla Tuzla'da Biyoteknoloji Vadisi kurulacak- Binali Yıldırım:- "Türkiye'nin ithal etmek zorunda kaldığı ürünleri burada üreteceğiz. Paramız ülkemizde kalacak"

05 Mart 2019 Salı 12:20
İstanbul'a Biyoteknoloji Vadisi

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın, İstanbul'da gerçekleştirmeyi planladığı proje kapsamında, Tuzla'da biyoteknoloji vadisi kurulacağı bildirildi.

Yıldırım'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, binlerce gence iş kapısı olması planlanan ve 160 şirketin yer alacağı biyoteknoloji vadisi, hem ekonomiyi canlandıracak hem doğrudan 20 bin, dolaylı olarak 30 bin kişilik istihdam imkanı sunacak.

Katma değeri yüksek ürün ihracatını artırarak İstanbul ekonomisine her yıl 27 milyar lira katkı sağlaması beklenen projeyle, özellikle genç üniversiteliler için sayısız iş fırsatı sunulacak.

Türkiye'nin ihracatının yüzde 40'ını 78 milyar dolarla tek başına karşılayan İstanbul'a 5,7 milyar lira harcamayla kurulacak vadi, Türkiye ekonomisi için önemli kazanımlar sağlayacak.

Yıldırım'ın vizyon projelerinden birini oluşturan tesis hayata geçirildiğinde Türkiye, kanserden aşıya kadar birçok alanda yerli ilacını üretecek. Teknoloji vadisinden çıkacak ürünlerin kilogram değeri 10 bin dolara ulaşacak.

- "Vadide, 160 şirket 500 girişim yer alacak"

Yeni nesil sağlık üretim üssü, çevre, gıda, tarım, hayvancılık, tekstil ve metalurji gibi birçok alanı kapsayan biyoteknoloji merkezinde, milli ilaç, biyoteknolojik milli aşı, biyomedikal tıbbi ürün, nanoteknolojik ürün, biyoteknolojik tarım ilaçları, nitelikli tıbbı bitki ve tohum, biyoteknolojik kanser ilacı, biyolojik ham madde, antibiyotik, foksiyonel gıda katkı maddesi, DNA izolasyon kiti, moleküler genetik kit, biyogaz, biyokütle, helal kemik tozu ve kemik grefti, biyosensör ürünler, embriyo, antikor, pigment, insülin, hemofilin, terapötik protein, enzim, bakteri, hormon üretimi ve plazminojen aktivatör yapılması hedefleniyor.

Vadide, 160 şirket, 500 girişim yer alırken, antikordan aşıya, lensten kemoterapi ilacına kadar pek çok değerli ürün, 20 bin kişilik doğrudan istihdamla üretilecek.

Konuya ilişkin açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım, Türkiye'nin pazar bulmada sıkıntısı olmadığını aktararak, şu değerlendirmede bulundu:

"Ancak ihracatımızın kilogram değeri düşük. Katma değeri fazla olan ürünler ihraç etmemiz şart. Burada ortalama 10 bin doları yakalayacağız. Türkiye'nin ithal etmek zorunda kaldığı ürünleri buracak. Ayrıca ihracatla gelirimizi arttıracağız. Gelirimiz emekliye, işçiye daha çok kaynak anlamına gelecek. İstanbul demek Türkiye demek. Biz bunun bilinci ile çalışacağız. Kısaca herkese ilaç olacak."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 12:20
  1. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
  2. biyoteknoloji vadisi
  3. ilaç
  4. istihdam
  5. yerli üretim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kredi çekmek için bankaya giden adama büyük şok
    1. Kredi çekmek için bankaya giden adama..
    2. MHP Genel Başkanı Bahçeli:..
    3. Trafik kazasında hayatını kaybeden..
    4. "Bugün milletimiz hem iktidar, hem..
    5. FETÖ'nün "mahrem imamları" davası
    6. ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri, Dünya..
    7. Serge Gnabry 4 yıl daha Bayern Münih’te
    8. İngiltere’de bir kişinin AIDS’ten..
    9. Bahçeli: Sayın Kılıçdaroğlu’nun..
    10. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Zillet..
    11. Bahçeli'den çok sert açıklama!
    12. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP Genel..
    13. FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 7..
    14. Başkan Şahin: “Atakum’a hizmet için..
    15. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Zillet..
    16. Dilipak, vesayetin derin gerçeklerini..
    17. Bakan Pekcan; Zeytin Dalı Sınır Kapısı..
    18. Önce birlikte yaşadığı kadını sonra..
    19. Gençlerin bağımlılıkla mücadele için..
    20. Sattıklarının parasını alamayınca..
    21. Chia tohumu nedir, nasıl kullanılır?
    22. AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi
    23. Başkan Erdoğan: Bay Kemal İstanbul'u..
    24. Tok’tan iddialı projeler
    25. Kuşadası Belediye Meclisi mart ayı..
    26. İZODER, 2019’un ilk ‘Yalıtım..
    27. Yol kenarında bulunan cesedin sırrı..
    28. "Taraftarımızdan destek değil, sağduyu..
    29. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Zeytin..
    30. Başkan Altay: Türkiye’de ilklerden..
    Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi
    Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar