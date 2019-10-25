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Depreme kilitlenen İstanbul'a bir kötü haber daha! 176 gün sonra

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranı 43,51'e geriledi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, "İstanbul'un 176 günlük su stoku bulunuyor" dedi.

25 Ekim 2019 Cuma 10:00
Depreme kilitlenen İstanbul'a bir kötü haber daha! 176 gün sonra

İstanbul'a su sağlayan, toplam 10 barajdaki su seviyesi yüzde 43,51'e geriledi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, "Önümüzdeki dönem kurak geçecek gözüküyor. Bu nedenle tasarrufların yapılmasında fayda var" dedi.

İSKİ'nin verilerine göre, İstanbul'da barajların doluluk oranı 23 Ekim itirabiyle yüzde 43,51'e geriledi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, "İSKİ verileri ile de bu önümüzdeki kurak dönemi bir araya getirip değerlendirdiğimizde, İSKİ verilerine göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 44'ler civarında. Ve her dört günde bir de bu oran yüzde bir olarak aşağı düşüyor. Yaklaşık da bu veriler üzerinden hesap yaparsak, hiç yağmur yağmazsa İstanbul'un 176 günlük su stoku bulunuyor. Önümüzdeki dönem de kurak geçecek gözüküyor bu yönden de tasarrufların yapılmasında fayda var" dedi.

68 kilogram olması gereken ortalama yağış 7 kilogram

Tek,"Öncelikli olarak yağışlara baktığımızda geçtiğimiz aylardan bu yana yağışlar azaldı. Ortalamaların altına düşmeye başladı. Örneğin Eylül ayında İstanbul için 68 kilogram olan ortalama yağış yaklaşık 7 kilogram olarak düştü. Yani yağışlar 7'de 1 oranında düşmüş vaziyette. Aynı şekilde Ekim ayı içerisinde de bugüne geldiğimizde, 60 kilogram olan ortalama yağış 40 kg olarak gözüküyor. Ve bundan sonraki süreçte de Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart hatta Nisan'a kadar, Mart biraz yağışlar açısından normal geçecek gibi görünse de genel olarak 6 aylık periyotlara bakılırsa yağışlar ortalamanın altında kalacak gözüküyor" dedi.

İstanbul'un 176 günlük su stoku kaldı

İSKİ'nin yayınladığı barajlardaki doluluk oranı ile önümüzdeki kurak dönemi bir arada değerlendiren Tek, "İSKİ verileri ile de bu önümüzdeki kurak dönemi bir araya getirip değerlendirdiğimizde İSKİ verilerine göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 44'ler civarında. Ve her dört günde bir de bu oran yüzde bir olarak aşağı düşüyor. Yaklaşık da bu veriler üzerinden hesap yaparsak, hiç yağmur yağmazsa İstanbul'un 176 günlük su stoku bulunuyor. Önümüzdeki dönem de kurak geçecek gözüküyor. Bu yönden de tasarrufların yapılmasında fayda var. Yağışlar Kasım ve Aralık ayında yine ortalamaların altında. Şubat ve Nisan ayları da yine ortalamaların altında kalacak görünüyor. Serin ve Kurak bir kış bizleri bekliyor olacak. Yağışlar açısından sıkıntılar var. Su tasarrufuna da şimdiden başlamamız gerekiyor. Önümüzdeki Ağustos ayına geldiğimizde, yaz aylarına geldiğimizde, şu anki tahminler İstanbul ve çevresinde, Marmara için de aynı şeyleri söyleyebiliriz, bir su problemi konusunun daha çok konuşulacağı günler olacak gibi gözüküyor" şeklinde konuştu.

İSKİ'nin verilerine göre İstanbul'a su sağlayan toplam 10 barajın doluluk oranları ise şu şekilde.

Ömerli Barajı 42,92, Pabuçdere Barajı 2,92, Sazlıdere 42,10, Büyükçekme 44,15, Kazandere 6,23, Elmalı Barajı 69,85, Darlık Barajı 49,44, Istrancılar Barajı 26,30, Alibey Barajı 35,58 Terkos Barajı ise 61,79

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 10:00
  1. İstanbul
  2. istanbul
  3. baraj
  4. su stoku
  5. Adil Tek

YORUM YAZ

  • Osman HocaOsman Hoca15 sa önce
    İmamoğlu kazanınca mı böyle oldu, yoksa yağışlı mevsim öncesi normal bir durum mu? Ayıp oluyor, güven kaybediyorsunuz.
  • fazla nüfusfazla nüfus16 sa önce
    nüfus yoğunluğu olursa,yapacak bir şey yok.kontrolsüz güç,güç değildir.
  • billurbillur16 sa önce
    Sayın yorumcular. ücretinizi söyleyinde bu güzel yorumlar için sizi yormayalım boşuna. :D Nerden ne alaka ne yorrum yapıyporsunuz hayret gerçekten.
  • abdrhmnabdrhmn16 sa önce
    olsun güzel haber abdest alırken teyemmüm ederiz. hem su israfı azalır
  • hasanhasan17 sa önce
    cehape geldi böyle oldu...allah bi tek sizi seviyor demk ki
  • harunharun17 sa önce
    Hazır ol İstanbulManavgat'tan tankerle Kuruçeşme ye su taşınack.Bulutlar bombalanacak.İskinin parası ileAmerikaya kaçan BEZMENDEN Klor alınacak.genel müdürler parasız kalınca yarışma programlarında boy gösterecek.Mahallelere su tankerleri gelip su dağıtacak.Benzin istasyonları gibi pompalarla su satışı yapılacak.herkes deprem tahmini yapıyor.Acizane bende su tahmini yaptım.Bu yazdıklarım dan gençler hiç bir şey anlamamıştır ama büyüklerine bir sorsunlar lütfen....
  • YAŞARYAŞAR17 sa önce
    Her şey çok güzel olacak.Ekrem İmamoğlu varsa, Çözüm de vardır. Bidonları hazır edin. Ekrem İmamoğlu sahibi olduğu su firmalarından tanker tanker size su getirecek. İşte hizmet budur. Hizmeti halkın ayağına getirmektir. Tankerleri bekleyin. Ekrem İmamoğlu. O varsa çözümde vardır.
  • hsnhsn18 sa önce
    chp nin bereketi ama,istanbul lu bunu istedi bidonlar elimizde su tankeri bekleriz şarkısı unutulmuş tu.

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