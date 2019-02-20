"İstanbul'a 630 kilometre metro kazandıracağız"

İSTANBUL (AA) - CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a 630 kilometre metro kazandıracaklarını belirterek, "İstanbullu hemşehrilerime bir söz veriyorum. Metro bizim birincil ve asli önceliğimiz. Göreceksiniz 5 yılda İstanbul'un trafik sorununda büyük bir rahatlamayı bütün ekip arkadaşlarımla sağlayacağız." dedi.

Taksim'de bir otelde düzenlenen "Ulaşım çözümleri" toplantısında konuşan İmamoğlu, trafiğin yıllardır İstanbulluların en büyük, öncelikli ve ağır sorunu olduğunu söyledi.

Kaynakların doğru projelere harcanması ve doğru planlama ile İstanbul'da konforlu, güvenli, ekonomik ve dakik yolculuk yapmanın mümkün olduğunu savunan İmamoğlu, 5 yılda ulaşım sorununu İstanbullunun gündeminden çıkarma sözü verdi.

Sürücülerin dur-kalk sayısıyla dünyada ikinci sırada olunduğunu, İstanbul halkının işte olduğundan daha fazla trafikte yorulduğunu anlatan İmamoğlu, "Cep telefonlarımıza ne kadar aplikasyon indirirsek indirelim, trafikten kaçacak yolu bulamıyoruz. Bir durakta ortalama bekleme süremiz 19 dakika. İki aktarma ile evinizden iş yerine gidiyorsanız, günde 1 saati aşkın sadece durakta bekliyorsunuz. Trafikte harcadığımız fazladan zamanı kattığımızda, İstanbulluların ulaşımda geçirdiği ortalama zaman günde 91 dakika. Sevdiklerinizle, ailenizle, okulda, evde, parklarda geçirebileceğiniz onca zamanı trafikte geçirmek mecburiyetinde kalıyorsunuz." diye konuştu.

İmamoğlu, 20 yılda toplu taşımanın payının yarı yarıya düştüğünü öne sürerek, "Böyle yönetirseniz, elbette İstanbul'un trafik sorununu çözmeniz mümkün değil. Benzinin her geçen gün pahalandığı bu ortamda, insanları özel otomobil kullanmaya mahkum edersiniz bütçelerine yük üstüne yük bindirmiş olursunuz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin istatistiklerine göre, raylı sistemlerin toplu ulaşım içindeki payının yüzde 18 olduğunu dile getiren İmamoğlu, 5 yılda vadedilen metro hatlarının da hizmete açılmadığını savundu.

- "Büyük metro atılımı başlatacağız"

İstanbul'a yeni bir başlangıç yapmanın zamanının geldiğini kaydeden İmamoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İstanbullu hemşehrilerime bir söz veriyorum. Metro bizim birincil ve asli önceliğimiz. Göreceksiniz 5 yılda İstanbul'un trafik sorununda büyük bir rahatlamayı bütün ekip arkadaşlarımla sağlayacağız. Göreve başladığımız ilk yıl, projesi başlamış olan ancak o veya bu nedenle hizmete açılmayan bütün raylı sistem hatlarını tamamlayacağız. Eminönü-Alibeyköy, Kabataş-Esenyurt, Gayrettepe-Yeni Havalimanı, Ataköy-İkitelli hatlarını tamamlayacağız. Anadolu Yakası'nda da metroya ağırlık vereceğimizi tüm hemşehrilerim duysunlar. Ümraniye-Göztepe, Bostancı-Dudullu, Çekmeköy-Sultanbeyli gibi ana hatları hızla bitireceğiz. Yani İstanbul'un iki yakasında da bu büyük metro atılımını derhal başlatacağız.

İkinci yılımızda vatandaşlarımızın acil ve gerçek ihtiyaçlarını dikkate alarak Sultanbeyli- Kadıköy, Yenikapı-Sefaköy-Esenyurt, Sultangazi-Arnavutköy gibi ana hatları bitireceğiz. Esenyurt'taki bir vatandaşım metro ile Beylikdüzü durağında inip, füniküler sistemle sahile iskeleye inecek. Hiç beklemeden deniz yolu ile Yenikapı'ya ya da Kadıköy'e ulaşabilecek seviyeye gelecek İstanbul ulaşımı. Üçüncü yılımızda İstanbul'un nüfusu yoğun bölgelerini daha güçlü bir şekilde sisteme entegre edecek hatları hayata geçireceğimizi duyurmak istiyorum. Kağıthane, Küçükçekmece, Bağcılar, Gaziosmanpaşa ilçelerimiz metro ağına tamamıyla entegre olacak. Dördüncü yılımızda, Çekmeköy-Kartal, Büyükçekmece-Silivri hatlarıyla İstanbul’un iki yakasını metroyla bir araya getireceğiz. Böylelikle şu anda esprilere konu olan metrobüsün yükünü de oldukça hafifletmiş olacağız."

Anadolu yakasında oluşturacakları metro ağı ile kıyılardan yukarıdaki mahallelere kadar entegre bir ulaşım sistemini hayata geçireceklerini belirten İmamoğlu, şunları söyledi:

"Sancaktepe, Başakşehir, Arnavutköy gibi kent merkezinin uzağında kalan ilçeler de metro ağına entegre olacak. İstanbul'a 630 kilometre metro kazandıracağız. Nüfusun yüzde 88'i yürüme mesafesinde metroya erişebilecek bir düzeye gelecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Avrupa'nın birçok ülkesinden, devletinden daha büyük ekonomiye sahip. Önemli olan bu bütçeyi doğru kullanmak, Sayıştay raporlarında ortaya konulan israf ve usulsüzlüklerin tamamının önüne geçmektir. Örneğin Atatürk Olimpiyat Stadı, Formula 1 pisti gibi ölü yatırımlarla halkın parasını çarçur etmemek, pul etmemektir. İstanbul'un isterse kendi kaynağının dışında kaynaklar yaratabilecek büyük bir ekonomik güce de sahip olduğunun altını çizmek isterim. 5+5 yıllık vizyon planlarımızı hazırladık. Söz veriyorum bu gördüğünüz metro ağı, 2029 yılında İstanbullunun hizmetinde olacak."

- "TEM otoyolunu toplu taşımayla, Megabüs'le güçlendireceğiz"

Sadece metro ağının İstanbul trafiğinin çözümü için yeterli olmayacağını belirten İmamoğlu, şunları kaydetti:

"TEM otoyolu artık İstanbul için kent içi yola dönüştü. Gişeleri kentin dışına çıkaracak ve TEM otoyolunu toplu taşımayla Megabüs'le güçlendireceğiz. Başakşehir, Bağcılar, Esenler'den, Ümraniye, Sultanbeyli'ye kadar yaklaşık 3,5 milyona hizmet edecek bir hat olacak. TEM kuzeyinde ve güneyinde İstanbul Kart ile binilebilecek paratransit, yani dikey-express servis bağlantıları ile yolcuları Megabüs hattındaki transfer merkezlerine taşıyacağız. Mahallelerden, direkt besleme hatları kuracağız. Aynı zamanda yeni metro hatlarına da ciddi anlamda entegrasyon sağlayacağız."

Megabüs hattında yerli ve temiz enerjili, hibrid teknolojisine uyumlu, yüksek taşıma kapasiteli araçlar kullanacaklarını anlatan İmamoğlu, "Modern transfer merkezlerini oluşturacağız. İnsanlar alt alta, üst üste değil konforlu bir şekilde seyahat edecek. Otopark alanları, bisiklet ve servis istasyonları oluşturarak ulaşımdaki entegrasyon sorununu ortadan kaldıracağız." diye konuştu.

İmamoğlu, mevcut metrobüs hattını da yenileyeceklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Yeni nesil, yerli ve çevreci metrobüs araçları ile yolcu kapasitesi tek bir otobüste 2 katına çıkacak. Metrobüs tersten gitmeyecek, böylelikle üzücü kazaları yaşamamış olacağız. Uzak mahalleleri, deniz iskelelerine ve metro hatlarına, finüküler dediğimiz raylı sistemler kurarak indireceğiz. Toplam 24 kilometrelik 11 yeni hatla, metroya, metrobüse ve deniz iskelelerine ulaşmak artık çok kolay olacak. Bu şekilde deniz taşımacılığını desteklemiş olacağız. Toplu ulaşımda deniz taşımacılığının oranı yüzde üçlere kadar düşmüş durumdaydı. Bu oranı yüzde 10'lara çıkaracağız. Ucuz, hızlı ve konforlu bir deniz ulaşımının mümkün olduğunu göstereceğiz. Yanlış yönetim politikaları İDO'yu bile iflasa, İstanbul içindeki hatlarını iptal etme noktasına kadar götürdü. Atıl olan tüm iskeleleri kullanacak, yeni iskeleleri hizmete sokacağız."

- "Bisikleti bir ulaşım aracı haline getireceğiz"

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İmamoğlu, bisikleti ulaşım aracı haline getireceklerini dile getirerek, E-5 kara yolu ile Marmara Denizi arasında kalan, coğrafyası düz olan bölgelerde bisikletin bir ulaşım aracı olarak kullanılması için gerekli altyapı imkanlarını oluşturacaklarını kaydetti. İmamoğlu, toplu taşımanın da bisikletle entegre olacağını, metro istasyonlarında, transfer merkezlerinde ve özellikle okul önlerinde güvenli bisiklet otoparkları oluşturacaklarını aktardı.

"Özel Taşımacılar ve Odalar Müdürlüğü" kuracaklarını anlatan İmamoğlu, "Servisçi kardeşlerimizin seslerine kulak vereceğiz. 6 ayda bu sorunu çözeceğiz. Ruhsat, izin belgesi gibi unsurlarla mali yükleri hafifletileceğiz. Taksicilerimiz için de tüm yasal mevzuatlara uygun şekilde koruyucu önlemler alacağız." dedi.

İstanbul'un trafiğini rahatlatmak için kademeli saat uygulamasını hayata geçireceklerini söyleyen İmamoğlu, "Kentin iki yakasında iki yeni otogar ve onları besleyen cep otogarları ile şehirler arası otobüs taşımacılığını güçlendireceğiz. Bugün İstanbul'dan Anadolu'ya gidecek bir otobüs ortalama 65 dakikasını İstanbul'dan çıkmak için harcıyor. Otogarlar yenilenebilir enerjili olacak ve transfer merkezlerinin yanında konumlanacak. İstanbul halkı otobüsten indiğinde metro ile kentin her yerine ulaşabilecek." diye konuştu.

Otopark sorununu çözmek için "Otopark Strateji Planı"nı hayata geçireceklerini belirten İmamoğlu, "Park et ve devam et" uygulamalarını yaygınlaştırıp, toplu taşımayla entegre hale getireceklerini anlattı. İmamoğlu, "Aracını transfer merkezlerine park eden herkes, toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak. Transfer merkezlerinde 100 bin araçlık yeni otoparklar yapacağız. Kamu binalarının da açık ve kapalı otopark alanları, mesai harici zamanlarda vatandaşın park sorununu çözmek amacıyla kullanılacak." ifadelerini kullandı.

Kentin merkezi yerlerinden dış bölgelere gidildikçe otopark ücretlerinin azaltılacağını aktaran İmamoğlu, böylece kent merkezlerine özel araçla yapılan yolculukları azaltmayı planladıklarını söyledi.

İmamoğlu, çocuklarda, 6 yaş olan ücretsiz toplu taşımayı 12 yaşa çıkarma, 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere ücretsiz ulaşım kartı hediye etme, öğrencilerin aylık İstanbul Kartı fiyatını 50 liraya düşürme, 25 yaşın altındaki gençlere "Genç Kart" ile yüzde 40 indirimden faydalandırma sözü verdi.

Ekrem İmamoğlu, Acil Durum Ulaşım Eylem Planı'nı da devreye sokarak İstanbul'u afetlere hazır hale getireceklerini söyledi.