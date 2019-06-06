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İstanbul’a 3.5 yıl aradan sonra gelen kruvaziyer gemisine mehteranlı karşılama

İstanbul Sarayburnu Limanına 3.

06 Haziran 2019 Perşembe 12:46
İstanbul’a 3.5 yıl aradan sonra gelen kruvaziyer gemisine mehteranlı karşılama

İstanbul Sarayburnu Limanına 3.5 yıl aradan sonra 722 yolcusuyla 10 katlı kruvaziyer gemisi geldi. Limana demir atan lüks yolcu gemisinden inen turistler mehteran takımıyla karşılandı.


Yunanistan’dan 4 gün önce 722 yolcusuyla yola çıkan 10 katlı “Regent Seven Seas Vogayer” adlı lüks yolcu gemisi, ilk durağı olan Kuşadası’na uğradıktan sonra İstanbul Sarayburnuport’a geldi. Limana yaklaşan lüks ve dev yolcu gemisi için mehteranlı karşılama töreni düzenledi. Turistler mehteranı memnuniyetle karşılarken, törende İstanbul Karaköy Limanı Mülki İdari Amiri Vali Yardımcısı Mehmet Kalyoncu, Deniz Limanı Şube Müdürü Hakan Alparslan Kirbaş, Sarayburnuport Liman Müdürü Akın Demir ve Liman Müdürü Yardımcısı Adem Karaca hazır bulundu. Mehteran eşliğinde gemiden inen turistler kendileri için serilen kırmızı halıdan yürüdü. Bazı turistler mehteranı izlerken bazıları da hatıra fotoğrafı çektirdi. Öte yandan yetkililer, kruvaziyer turizminin 3.5 yıl aradan sonra tekrar hayata geçmesinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi. 22 kruvaziyerin Ekim ayına kadar gelmesi beklenirken, 2020 yılında ise bu sayının 80’e çıkacağı öğrenildi.



“Ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacağını inanıyoruz”


Açıklamalarda bulunan Sarayburnuport Liman Müdürü Akın Demir, “Gemi 3 sene sonra bizim için de bir heyecan oldu. Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul görülmesi gereken bir şehirdir. Misafirperverliğimizin ön plana çıkacağız bir durum yaşıyoruz, sevinçli ve gururluyuz. Gemilerin gelmesinin önünü açacak bir olay oldu. Onun akabinde daha çok gemi bekliyoruz. Ülkemizin değerlerine ve turizm gelirlerine en önemli faydanın gemi sektörü olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Önümüzdeki sezonlarda daha da artarak ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacağını inanıyoruz” dedi.



“2020’de Galataport bitince orada olacak”


Geminin Türkiye Temsilcisi Dursun Ayaz da, “Şimdi kruvaziyer gemisi İstanbul için önemlidir. 3 sen sonra ülkemizi ilk turist gemisi bugün geldi. Gemi genelde Amerikalı yolcuları taşıyordu. Toplam 722 yolcuyla geldi, devamını bekliyoruz. İstanbul için şöyle bir sıkıntımız var. Limanımızın inşası bitmediği için gemi sahipleri gelemiyorlar. Galataport’un bitmesini bekliyoruz, buraya sadece 1 büyük gemi alabiliyoruz. 2019’da burayla çalışacağız ama 2020’de Galataport bitince orada olacak. Bence daha büyük bir limana ihtiyaç var, Yenikapı’nın hizmete başlaması ihaleye çıkması gerekiyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 12:46
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