İstanbul zemini sağlam ilçeler 2019 İstanbul'da depremde güvenli semtler hangileri

Son dakika deprem haberi: İstanbul Silivri açıklarında 5,8 büyüklüğündeki deprem yaşandı. İstanbul depreminden sonra bugüne kadar irili ufaklı çok sayıda artçı depremler kaydedildi. Resmi kayıtlara göre, İstanbul'da meydana gelen depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan hasar tespit çalışmalarında, toplam 77 yapıda ağır hasar tespit edildi. Peki İstanbul'da zemini sağlım ilçeler hangileri? Deprem riski olan ilçeler, Yüksek derem riski taşıyan semtler hangileri?

26 Eylül'de Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerince il genelinde hasar tespit çalışmaları yapıldı. Kamu binalarında yapılan incelemelerde 7'si hastane, 49'u okul, 9'u idari bina olmak üzere 65 hasarsız, 1'i hastane, 4'ü okul, 4'ü de idari bina olmak üzere 9 ağır hasarlı bina tespit edildi. Deprem sonrası vatandaşlar özellikle de sahip kesiminden iç kesimlere doğru geçmek isterken, bazı ilçelerde eski binalarda oturanların yeni ve depreme dayanıklı binaları tercih etmeye başladı. Uzmanlar, İstanbul’da deprem riski taşıyan bölgeleri küçük deprem riski, orta deprem riski ve yüksek deprem riski olmak üzere üç aşamada ele alıyor.

Anadolu yakası ve Avrupa yakası deprem riski nedir?

AFAD’ın koordinasyonunda ODTÜ, Boğaziçi, Akdeniz, Çukurova, Sakarya Üniversiteleri ve Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü ile birlikte hazırlanan yeni haritayla, risk değerlendirmesi sadece fay hattına göre değil, zemin yapısı da göz önünde bulundurularak yapıldı. Riski belirtmek için kullanılan 1., 2. derece şeklindeki sistem kalktı, yerini Avrupa ve Amerika’da yıllardır uygulanan “ivme” yöntemi aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul genelinde ise 1106,25 hektarlık alanı "Riskli Alanı" ilan etti. Ancak bu alanlar arasında en az risk taşıyan yer Anadolu Yakası. Aynı şeyi Avrupa Yakası için söylemek pek mümkün değil. Avrupa Yakası ise İstanbul’un deprem konusunda en sıkıntılı olduğu bölgedir.

İstanbul zemini sağlam ilçeler 2019

Darıca, Dolayoba, Pendik, Kartal, Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye, Beykoz, Çengelköy, Polonezköy, Şile, Haydarpaşa, Altıyol, Bahariye, Kızıltoprak, Erenköy, Suadiye, Bostancı, Kozyatağı, Altunizade, İçerenköy, Bağdat Caddesi, Fenerbahçe, Söğütlüçeşme (Kurbağalıdere dışında kalan kısımları), Moda (denize bakmayan kısımları), Acıbadem, Koşuyolu, Adalar, Eminönü, Rumelihisarı, Arnavutköy, Etiler, Beşiktaş, Maçka, Nişantaşı, Şişli, Taksim, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Levent, Maslak, İstinye, Tarabya, Sarıyer, Karaköy (rıhtım dışında kalan kısım), Gültepe, Emirgan, Bağcılar, Haraççı ve Taşocağı.

İstanbul'da deprem riski olan ilçeler

Yıllardır İstanbul'da beklenen deprem konusunda uzmanlar sürekli bir araştırma içerisinde. Yapılan testler ve araştırmalar sonucunda Avrupa Yakası ile ilgili ağır bilançolar hazırlanıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan deprem profesörü Ahmet Ercan’ın tespitleri doğrultusunda “Cankurtaran’dan başlayıp Ayasofya’ya, oradan Süleymaniye’ye, oradan Fatih’e, Edirnekapı’ya, oradan Küçükçekmece ve Büyükçekmece göllerinin kuzey kıyısına bir çizgi çekin ve bu çizginin güneyindeki yerler depremde en çok hasar ve en çok yıkım görecek yerlerdir” açıklamasını yaptı.

Orta deprem riski taşıyan semtler hangileri?

Beşiktaş, Ortaköy Dereboyu, İstinye çukuru, Tarabya çukuru, Üsküdar çukuru, Beylerbeyi çukuru, Küçüksu çukuru, Paşabahçe-Beykoz çukuru, Çayırbaşı çukuru, Karaköy, Tophane, Salıpazarı, Ortaköy (dolgu olan kesimleri), Eyüp, Alibeyköy, Sütlüce, Balat, Kasımpaşa ve Güngören'in sahil kesimi, Kadıköy (Kurbağalıdere), Moda (denize bakan kısmı), Küçükyalı, Kartal (Rahmanlar bölümü), Tuzla (dere kısmı), Dilovası, Eminönü (Cankurtaran, Şehzadebaşı, Fatih, Çarşamba, Edirnekapı'nın güneyinde kalan kısım), Topkapı, Bakırköy, Bahçelievler, Merter, Şirinevler (bir kısmı), Halkalı, Nakkaşdere, Esenkent, Ömerli, Büyükçekmece, Tepecik (Tepecik, Akören ve Pomak'ın güney kısmı), Selimpaşa, Silivri, Çanta, Gümüşyaka, Kavaklı, Yakuplu, Esenyurt, Avcılar, Ambarlı, Firuzköy, Küçükçekmece, Florya, Yeşilköy, Ataköy ve Zeytinburnu.

Yüksek deprem riski taşıyan semtler hangileri İstanbul?

Zeytinburnu Ayamama Deresi, Ataköy'ün bulunduğu kesimler, Florya (batısındaki heyelan alanları) Küçükçekmece kıyıları, Küçükçekmece Gölü'nün doğusundaki Nakkaşdere alüvyonları, Azaplı yöresi (Altınşehir'in alçak kesimleri), Ispartakule (Alibey Yarımadası'nın batı kısımları), Kanarya (Firuzköy kıyıları), Esenkent, Avcılar (Küçükçekmece Gölü ve Marmara Denizi'ne bakan kıyıları), Ambarlı ve Haramidere.