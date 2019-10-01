0553 313 94 23

İstanbul zemini sağlam ilçeler 2019 İstanbul'da depremde güvenli semtler hangileri

Son dakika deprem haberi: İstanbul Silivri açıklarında 5,8 büyüklüğündeki deprem yaşandı. İstanbul depreminden sonra bugüne kadar irili ufaklı çok sayıda artçı depremler kaydedildi. Resmi kayıtlara göre, İstanbul'da meydana gelen depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan hasar tespit çalışmalarında, toplam 77 yapıda ağır hasar tespit edildi. Peki İstanbul'da zemini sağlım ilçeler hangileri? Deprem riski olan ilçeler, Yüksek derem riski taşıyan semtler hangileri?

01 Ekim 2019 Salı 12:00
İstanbul zemini sağlam ilçeler 2019 İstanbul'da depremde güvenli semtler hangileri

Son dakika deprem haberi: İstanbul Silivri açıklarında 5,8 büyüklüğündeki deprem yaşandı. İstanbul depreminden sonra bugüne kadar irili ufaklı çok sayıda artçı depremler kaydedildi. Resmi kayıtlara göre, İstanbul'da meydana gelen depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan hasar tespit çalışmalarında, toplam 77 yapıda ağır hasar tespit edildi. Peki İstanbul'da zemini sağlım ilçeler hangileri? Deprem riski olan ilçeler, Yüksek derem riski taşıyan semtler hangileri?

26 Eylül'de Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerince il genelinde hasar tespit çalışmaları yapıldı. Kamu binalarında yapılan incelemelerde 7'si hastane, 49'u okul, 9'u idari bina olmak üzere 65 hasarsız, 1'i hastane, 4'ü okul, 4'ü de idari bina olmak üzere 9 ağır hasarlı bina tespit edildi. Deprem sonrası vatandaşlar özellikle de sahip kesiminden iç kesimlere doğru geçmek isterken, bazı ilçelerde eski binalarda oturanların yeni ve depreme dayanıklı binaları tercih etmeye başladı. Uzmanlar, İstanbul’da deprem riski taşıyan bölgeleri küçük deprem riski, orta deprem riski ve yüksek deprem riski olmak üzere üç aşamada ele alıyor.

Anadolu yakası ve Avrupa yakası deprem riski nedir?

AFAD’ın koordinasyonunda ODTÜ, Boğaziçi, Akdeniz, Çukurova, Sakarya Üniversiteleri ve Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü ile birlikte hazırlanan yeni haritayla, risk değerlendirmesi sadece fay hattına göre değil, zemin yapısı da göz önünde bulundurularak yapıldı. Riski belirtmek için kullanılan 1., 2. derece şeklindeki sistem kalktı, yerini Avrupa ve Amerika’da yıllardır uygulanan “ivme” yöntemi aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul genelinde ise 1106,25 hektarlık alanı "Riskli Alanı" ilan etti. Ancak bu alanlar arasında en az risk taşıyan yer Anadolu Yakası. Aynı şeyi Avrupa Yakası için söylemek pek mümkün değil. Avrupa Yakası ise İstanbul’un deprem konusunda en sıkıntılı olduğu bölgedir. 

İstanbul zemini sağlam ilçeler 2019

Darıca, Dolayoba, Pendik, Kartal, Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye, Beykoz, Çengelköy, Polonezköy, Şile, Haydarpaşa, Altıyol, Bahariye, Kızıltoprak, Erenköy, Suadiye, Bostancı, Kozyatağı, Altunizade, İçerenköy, Bağdat Caddesi, Fenerbahçe, Söğütlüçeşme (Kurbağalıdere dışında kalan kısımları), Moda (denize bakmayan kısımları), Acıbadem, Koşuyolu, Adalar, Eminönü, Rumelihisarı, Arnavutköy, Etiler, Beşiktaş, Maçka, Nişantaşı, Şişli, Taksim, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Levent, Maslak, İstinye, Tarabya, Sarıyer, Karaköy (rıhtım dışında kalan kısım), Gültepe, Emirgan, Bağcılar, Haraççı ve Taşocağı.

İstanbul'da deprem riski olan ilçeler

Yıllardır İstanbul'da beklenen deprem konusunda uzmanlar sürekli bir araştırma içerisinde. Yapılan testler ve araştırmalar sonucunda Avrupa Yakası ile ilgili ağır bilançolar hazırlanıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan deprem profesörü Ahmet Ercan’ın tespitleri doğrultusunda “Cankurtaran’dan başlayıp Ayasofya’ya, oradan Süleymaniye’ye, oradan Fatih’e, Edirnekapı’ya, oradan Küçükçekmece ve Büyükçekmece göllerinin kuzey kıyısına bir çizgi çekin ve bu çizginin güneyindeki yerler depremde en çok hasar ve en çok yıkım görecek yerlerdir” açıklamasını yaptı.

Orta deprem riski taşıyan semtler hangileri?

Beşiktaş, Ortaköy Dereboyu, İstinye çukuru, Tarabya çukuru, Üsküdar çukuru, Beylerbeyi çukuru, Küçüksu çukuru, Paşabahçe-Beykoz çukuru, Çayırbaşı çukuru, Karaköy, Tophane, Salıpazarı, Ortaköy (dolgu olan kesimleri), Eyüp, Alibeyköy, Sütlüce, Balat, Kasımpaşa ve Güngören'in sahil kesimi, Kadıköy (Kurbağalıdere), Moda (denize bakan kısmı), Küçükyalı, Kartal (Rahmanlar bölümü), Tuzla (dere kısmı), Dilovası, Eminönü (Cankurtaran, Şehzadebaşı, Fatih, Çarşamba, Edirnekapı'nın güneyinde kalan kısım), Topkapı, Bakırköy, Bahçelievler, Merter, Şirinevler (bir kısmı), Halkalı, Nakkaşdere, Esenkent, Ömerli, Büyükçekmece, Tepecik (Tepecik, Akören ve Pomak'ın güney kısmı), Selimpaşa, Silivri, Çanta, Gümüşyaka, Kavaklı, Yakuplu, Esenyurt, Avcılar, Ambarlı, Firuzköy, Küçükçekmece, Florya, Yeşilköy, Ataköy ve Zeytinburnu. 

Yüksek deprem riski taşıyan semtler hangileri İstanbul?

Zeytinburnu Ayamama Deresi, Ataköy'ün bulunduğu kesimler, Florya (batısındaki heyelan alanları) Küçükçekmece kıyıları, Küçükçekmece Gölü'nün doğusundaki Nakkaşdere alüvyonları, Azaplı yöresi (Altınşehir'in alçak kesimleri), Ispartakule (Alibey Yarımadası'nın batı kısımları), Kanarya (Firuzköy kıyıları), Esenkent, Avcılar (Küçükçekmece Gölü ve Marmara Denizi'ne bakan kıyıları), Ambarlı ve Haramidere.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 12:00
  1. Sakarya
  2. Isparta
  3. Edirne
  4. İstanbul zemini sağlam ilçeler 2019
  5. İstanbul'da depremde güvenli semtler hangileri
  6. Anadolu yakası ve Avrupa yakası deprem riski nedir?
  7. İstanbul'da deprem riski olan ilçeler
  8. Yüksek deprem riski taşıyan semtler hangileri İstanbul?
  9. Orta deprem riski taşıyan semtler hangileri?
  10. Mecidiyeköy deprem riski
  11. Bayrampaşa deprem riski
  12. Sarıyer deprem riski
  13. Bahçelievler deprem riski
  14. Bakırköy deprem riski
  15. Avcılar deprem riski
  16. Küçükçekmece deprem riski
  17. Üsküdar deprem riski
  18. İstanbul zemini sağlam ilçeler hangileri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şarjdaki telefon yanında patlayan 14 yaşındaki kız öldü
    1. Şarjdaki telefon yanında patlayan 14..
    2. Trump’ın başı dertte... Avustralya'ya..
    3. Bahçeli yeni yasama yılı..
    4. Ali Babacan'ın ekibinde yer alacağı..
    5. Devleti suçlayanlar PKK’ya suspus
    6. Eski Danıştay üyesi Kılınç'a FETÖ..
    7. Avrupa'nın Cemal Kaşıkçı cinayetine..
    8. Gülen’in darbe talimatı ‘taktiği’..
    9. Ankara’daki ishal vakasında profesöre..
    10. Meme kanserine iğne biyopsisi ile..
    11. Direniş bir ayı buluyor! Sözde kadın..
    12. 'Örgüt elebaşı Gülen darbe talimatını..
    13. Mutlu şehrin yaşlılarının huzurlu..
    14. İran'da CIA ajanına idam cezası!
    15. Kuzey Kore'den Çin'e 'daima..
    16. Her bağış daha fazla yatırım demek!..
    17. Devlet Bahçeli sağlı durumu nasıl son..
    18. 10 milyon liralık arsa vurgunu..
    19. Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili..
    20. İstanbul'da perakende fiyatları yükseldi
    21. İzmir’de deprem mi olacak?
    22. Dünyanın geleneksel lezzetleri..
    23. Elindeki poşetten çıkanlar şoke etti!
    24. Karahasanoğlu Demiralp'in iddialarını..
    25. Yetkililerin dikkati 10 milyonluk..
    26. Tarım işçisiydiler şimdi ünlü..
    27. Nani bunu yapan ilk futbolcu olarak..
    28. Antarktika'dan 315 milyar tonluk buz..
    29. ABD'ye resti çektiler: S-400 almaya..
    30. PYD/YPG kendi mevzilerini yıkarak..
    Semih Yalçın’dan Nagehan Alçı’ya tepki: O kadar cıvıyor ki her kalıba uyuyor
    Semih Yalçın’dan Nagehan Alçı’ya tepki: O kadar cıvıyor ki her kalıba uyuyor
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Tam ortadan ikiye bölündük
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Tam ortadan ikiye bölündük
    Karahasanoğlu: İmamoğlu adamlarına 'sakın konuşmayın' talimatı vermiş!
    Karahasanoğlu: İmamoğlu adamlarına 'sakın konuşmayın' talimatı vermiş!
    Gündemi sarsan iddia! Davutoğlu yeni parti için İstanbul'da bina kiraladı
    Gündemi sarsan iddia! Davutoğlu yeni parti için İstanbul'da bina kiraladı
    Ahmet Hakan'dan İmamoğlu'na: Adı batsın böyle terbiyenin
    Ahmet Hakan'dan İmamoğlu'na: Adı batsın böyle terbiyenin

    Günün Karikatürü

    1 Ekim 2019
    Davet krizi sonrası İBB'den bir açıklama daha
    Davet krizi sonrası İBB'den bir açıklama daha
    Türkiye'nin F-35'lerine talip oldular
    Türkiye'nin F-35'lerine talip oldular