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"İstanbul Yıldırım hızıyla Binali Ağabeyimizi seçecektir"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:- "İstanbul'da yaşayan kardeşlerimiz 23 Haziran'da iradelerini net bir şekilde ortaya koyacak ve yıldırım hızıyla Binali Ağabeyimizi seçecektir"- "17 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik duran isimlerden biri olan Binali Başkanımız, hem Bakanlık hem Başbakanlık yaptığı dönemde vatandaşı için her türlü fedakarlığı ortaya koymuştur"

09 Haziran 2019 Pazar 17:45
"İstanbul Yıldırım hızıyla Binali Ağabeyimizi seçecektir"

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'da yaşayan kardeşlerimiz 23 Haziran'da iradelerini net bir şekilde ortaya koyacak ve yıldırım hızıyla Binali Ağabeyimizi seçecektir." dedi.

Kurum, Güngören Belediyesi Mesire Alanı'nda bazı hemşehri derneklerinin pikniklerine katıldı.

Posoflular pikniğe katılan Kurum, Posof Belediye Başkanının kendilerinden itfaiye aracı talepleri olduğunu vurgulayarak, "Biz Posofumuzun ihtiyacı olan itfaiye aracını veriyoruz, hayırlı, uğurlu olsun. Her zaman bizi desteklediniz. Belediye Başkanının, İller Bankası'ndan altyapı çalışmaları için yardım talebi var, bu projelerine de destek vereceğiz. Bu çerçevede Posof'un ihtiyacı olan içme suyu, kanalizasyon, köy yolları için gereken desteği vereceğiz." diye konuştu.

Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin 23 Haziran'da yenileceğini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul'da yaşayan kardeşlerimiz 23 Haziran'da iradelerini net bir şekilde ortaya koyacak ve yıldırım hızıyla Binali Ağabeyimizi seçecektir. 17 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik duran isimlerden biri olan Binali Başkanımız, hem Bakanlık hem Başbakanlık yaptığı dönemde vatandaşı için her türlü fedakarlığı ortaya koymuştur, 15 Temmuz gecesi de bu ülke için çok büyük fedakarlık yapmıştır. Hep taş üstüne taş koydu, bir Anadolu insanıdır. 23 Haziran'dan sonra gönül belediyeciliğini, sosyal belediyeciliği tüm İstanbul'a, yeni bir 25 yılın başlangıcı olarak başlatacağız. Tevazu içinde, samimiyetle, gayretle, nasıl görünüyorsak o şekilde davranarak, milletimize hizmet edeceğiz, milletimizin hizmetkarı olacağız."


- "İstanbul'u marka şehir yapacak"

Daha sonra Refahiye Derneği pikniğinde konuşan Kurum, 17 yıldır İstanbul'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde hizmet ettiklerini dile getirerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız, 1994'de İstanbul'un kötü kaderini belediye başkanı olarak değiştirdi. Çamur, çukur ve çöp dağlarından kurtardı. Şimdi yeni bir 25 yılın başlangıcını da Binali Ağabeyimiz yapacaktır. Binali Başkanımızı anlatmaya gerek yok, zaten sizin hemşehriniz. Sadece milletimize hizmet etmekle ilgilendi. Yollar, havaalanları, köprüler yaptı, sürekli üretti. 17 yıldır Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik durdu. Binali Ağabeyimiz, 23 Haziran'da o çalışkanlığını, üretkenliğini İstanbul'a aktaracak ve İstanbul'u marka şehir yapacak. Biz Çevre Bakanlığı olarak kendisinden çok güzel örnek projeler gördük." ifadelerini kullandı.

Kurum, Refahiyeliler Derneği'nin düzenlediği çekilişte çıkanlara hediyelerini takdim etti.

Çekilişin ardından piknik yapan vatandaşlarla sohbet eden Kurum, çocuklarla uçurtma uçurdu, onlara oyuncaklar dağıttı.

Bakan Kurum, "Dünkü matematik sorusunu çözemedik ama uçurtmayı uçurduk. Ben çocukluğunda uçurtma uçurur, yakan top, saklambaç oynardım. Burada o duygularımızı yeniden yaşadık. İstanbul'daki derneklerimizle bir araya geldik. Baharın, yazın tadını çocuklarla birlikte çıkarıyoruz. Çocuklar bizim geleceğimiz, her uğraşımız onlar için. Onlara güzel bir şehir bırakmak için mücadele ediyoruz. Bu organizasyondan dolayı Güngören Belediye Başkanına teşekkür ediyorum." dedi.

Kurum, son olarak Tokat ve Bayburt derneklerinin düzenlediği pikniklere katılarak, vatandaşlarla sohbet etti.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 17:45
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  2. piknik

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