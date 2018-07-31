İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi taban puanları İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ücretleri ve burs fiyatları

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi taban puanları 2018 YKS TYT AYT taban puanları ve başarı sıralamaları haberimizde. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi taban puanları 2018, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2018 ile İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi tercihinde dikkat edilmesi gereken hususlar...

BAŞARININ FORMÜLÜ DOĞRU MESLEK SEÇİMİ

Üniversite tercihlerinde ve meslek seçimlerinde puan ve başarı sıralaması kadar kişisel özelliklerinde de çok en önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Ayşegül Topal Sarıkaya, "Aday öğrencilerin kişisel özelliklerine göre meslek seçmeleri başarılı olabilmeleri için çok önemlidir. O nedenle bir öğrenci farklı bir şehirde ve kendisine uygun olmayan bir bölüm kazandıysa aileden ve sosyal çevresinden uzaklaşması onu mutsuz edecekse, bulunduğu sosyal çevrede kalması onu daha başarılı kılacaktır. Aday öğrenci başlangıçta buna karar vermelidir." diye konuştu.