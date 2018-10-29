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3. havalimanının ismi belli oldu | İstanbul yeni havalimanının adı ne oldu?

İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilk fazı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı programla bugün saat 16.30'da hizmete giriyor. Kamuoyunun İstanbul yeni havalimanının isminin ne olacağını merakla bekliyor. Peki 3. Havalimanının isimi ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanı açılışında ismi açıklayacak.

29 Ekim 2018 Pazartesi 12:54
3. havalimanının ismi belli oldu | İstanbul yeni havalimanının adı ne oldu?

İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilk fazı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı programla bugün saat 16.30'da hizmete giriyor. Kamuoyunun İstanbul yeni havalimanının isminin ne olacağını merakla bekliyor. Peki 3. Havalimanının isimi ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanı açılışında ismi açıklayacak.

Tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilk etabının açılışına geri sayım başlarken, açılış törenine saatler kaldı. Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek açılış törenine, dünyanın dört bir yanından gelecek 50'nin üzerinde üst düzey konuk şahitlik edecek.

Sosyal medyada yayılan fotoğraflarda yeni havalimanın tabelası asılıyor. Tabelada "İstanbul Havaalanı, İstanbul Airport" yazıyor. 

Sosyal medyada merak konusu oldu

Yeni havalimanının adının İstanbul olup olmayacağı sosyal medyada merak konusu oldu. İşte o görüntüler...

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 12:54
  1. İstanbul yeni havalimanının adı ne oldu?
  2. 3. havalimanı ismi

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