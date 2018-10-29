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İstanbul Yeni Havalimanının açılışına Gül'de katıldı

Erdoğan'ın katılımıyla açılışı yapılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılış törenine eski Cumhurbaşkanı Gül de katıldı.

29 Ekim 2018 Pazartesi 17:27
İstanbul Yeni Havalimanının açılışına Gül'de katıldı

 Dünyanın sıfırdan inşaa edilen en büyük havalimanı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet liderlerinin katılımı ile açılıyor.

Toplamda 76,5 milyon metrekarelik alan üzerine kurulan havalimanının ilk fazının açılması için 6 milyar avroluk yatırım yapıldı. Diğer etaplar yolcu artışlarına bağlı olarak 2023'e kadar tamamlanacak. Son dakika gelişmelerini haberimizden dakika dakika aktarıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, havaalanına indi, yetkililerden bilgi alıyor.

GÜL'DE KATILDI

Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek açılış törenine, dünyanın dört bir yanından gelecek 50'nin üzerinde üst düzey konuk şahitlik edecek. Açılışa 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'de katıldı.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 17:27
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