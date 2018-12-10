Beylikdüzü-TÜYAP'dan yeni İstanbul Havalimanı'nan nasıl gidilir? Yeni İstanbul Havalimanına nasıl gideceklerini araştırıyor. Karadeniz kıyısına yapılan dünyanın en büyük havalimanı olma özelliğine sahip 3. Havalimanı olan İstanbul Havalimanı’na gidecek olan vatandaşlar Beylikdüzü'nden yeni havalimanına nasıl gidilir, 3. Havalimanına nasıl gidilir? Tüyap'dan 3. Havalimanına giden otobüsler hangileri? Hangi otobüs hatları 3.havalimanı yakınından geçiyor? Sorularının cevabı haberimizde

TÜYAP'dan İstanbul havalimanına nasıl giderim? Havaalanına en kolay nasıl giderim? Türkiye’nin dev projeleri arasında yer alan ve ilk etabının yapımı kısa sürede tamamlanmasıyla birlikte dünyanın gıpta ile baktığı 3. Havalimanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim’de hizmete açıldı. Erdoğan hizmete açılan havalimanının isminin İstanbul Havalimanı olduğunu da tüm dünyaya duyurdu. İstanbul Havalimanı’nın ilk etabının açılmasıyla birlikte yılda 90 milyon yolcu taşınacak. Atatürk Havalimanı’nın 30 Aralık’ta taşınacak. Böylelikle uçuşlar 1 Ocak’tan itibaren İstanbul Havalimanı’ndan yapılacak. Yeni yılla birlikte iniş ve kalkışların yapılacağı İstanbul Havalimanı’na da nasıl gidileceği araştırılıyor.

Beylikdüzü-TÜYAP'dan İstanbul Havalimanı’na giden otobüsler hangileri?

Beylikdüzü’nden İstanbul yeni havalimanına nasıl gidilir? İstanbul Havalimanı’na yolcu taşıma ihalesini İETT’nin kuruluşu Otobüs AŞ. Kazanmasıyla birlikte vatandaşlar İETT ile yeni havalimanına nasıl gidilir? Sorusunun cevabını araştırıyor. İstanbul genelinde 18 hat üzerinden İstanbul Yeni Havalimanı’na yolcu taşınmakta. Peki Mecidiyeköy’den İstanbul yeni havalimanına nasıl gidilir? Mecidiyeköy’den İstanbul Havalimanı’na giden otobüsler hangileri? İstanbul Havalimanına nereden ve nasıl gidilir? İşte İstanbul havalimanına Mecidiyeköy’den kalkan otobüs hattı.

İstanbul Havalimanı Tüyap HAVAİST durakları ve hattı

İST2 hattı: Yeni Havalimanı-TÜYAP hattı sırasıyla TÜYAP, Cumhuriyet Mahallesi, Bahçeşehir Merkez'den geçerek Yeni Havalimanı'na ulaşacaktır.

TUYAP – Bahçeşehir- Yeni Havalimanı hattı (58 km, Yaklaşık Yolculuk Süresi : 110 dakika)

Yeni İstanbul Havalimanı otübüs hattı durakları

H-2 Otobüs Hattı; İstanbul Yeni Havalimanı -Mecidiyekoy Otobüs Hattı Güzergahı: Mecidiyeköy Metrobüs, Çağlayan Yolu, Nurtpe, Viyadük, Hasdal, Kemer Yolu, Orman Yolu, Kıyı Emniyeti, İhsani Kavşağı, İstanbul Yeni Havalimanı

H-3 Otobüs Hattı: İstanbul Yeni Havalimanı - Halkalı Arası otobüs hattı Güzergahı : Gümrük, 4.Cadde, Menekşe Sitesi, TOKİ 3.Bölge, Lale Şehir, Çimentepe, Ağaçlı, Atatürk Mahallesi, İkitelli Garajı, İMSAN, MASKO, Demirciler Sitesi, İstanbul Yeni Havalimanı

H4 Otobüs Hattı: İstanbul Yeni Havalimanı-Atatürk Havalimanı hattı; Atatürk Havalimanı, Bahçeşehir Metrokent’ten geçerek İstanbul Yeni Havalimanı’na ulaşacaktır.

Metro, metrobüs, Tranvay, otogar, yüksek hızlı tren, karayolu ile İstanbul yeni havalimanına nasıl giderim?

İstanbul yeni havalimanı ulaşım hatları

Beylikdüzü Tüyap-52 km-15 dakika-21 TL-15 araç

Otogar-38 km-15 dakika-16 TL-12 araç

Bakırköy-44 km-10 dakika-18 TL-19 araç

Yenikapı-Sirkeci-50 km-11 dakika-18 TL-23 araç

Beşiktaş-43 km-20 dakika-18 TL-13 araç

Alibeyköy Cep Otogarı-31 km-30 dakika-16 TL-5 araç

Kadıköy-64 km-20 dakika-25 TL-11 araç

Pendik-93 km-45 dakika-30 TL-5 araç

Hacıosman-40 km-30 dakika-16 TL-4 araç

Tepeüstü-91 km-30 dakika-25 TL-7 araç

Arnavutköy-22 km-40 dakika-12 TL-3 araç

Kemerburgaz-21 km-40 dakika-12 TL-3 araç

Sarıyer-40 km-30 dakika-16 TL-5 araç

Başakşehir-27 km-30 dakika-14 TL-4 araç

Bahçeşehir-40 km-40 dakika-16 TL-4 araç

Mahmutbey Metro-36 km-45 dakika-15 TL-3 araç

Halkalı-40 km-50 dakika-16 TL-4 araç

Mecidiyeköy-37 km-15 dakika-16 TL-10 araç

Tüyap-İstanbal Havavalimanı fark alternatifler