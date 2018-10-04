İstanbul Yeni Havalimanı dünyaya örnek olacak

İstanbul yeni havalimanı 29 Ekim'de ilk uçuşunu gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bu tarihten itibaren Atatürk Havalimanı'ndaki 70 milyon yolcu da kademeli olarak yeni havalimanını kullanmaya başlayacak. Devasa büyüklüğe sahip havalimanında kargaşa yaşanmasının önüne ise akıllı sistemler ve yapay zekâ ile geçilecek. Bugüne kadar 200 milyon avro IT yatırımın yapıldığı havalimanı tam bir entegrasyonla çalışacak. Evden çıkan yolcu mobil uygulama üzerinden uçağa binene kadar en kısa yola yönlendirilecek. Havalimanı 9 bin güvenlik kamerası ve kapılara yerleştirilen 4 bin sensör ile hizmet verecek. Kameralardan 248'i yüz tanıma özelliğiyle daha yolcu kapıdayken tanıyacak. Bağıran, bagajını bırakıp giden ya da şüpheli hareketler sergileyen yolcular anbean kayıt altına alınacak.

Robotlar ve sürücüsüz otobüsler

Havalimanında güvenlik görevlilerinin yanı sıra temizlik robotu, güvenlik robotu ve yolcu hizmet robotu olmak üç ayrı robot ekibi görev yapacak. Hizmet robotu yolunu şaşıran yolculara rehberlik edecek. Güvenlik robotu ise üzerindeki kamera ile etrafta olup bitenleri kayıt altına alacak. İlk etapta havalimanında 8 robot görev alacak. Yolcular parmak izi sayesinde hızlı geçiş yapabilecek. Bagaj takip sistemi ile de bagajının nerede olduğunu bilecekler. Yolcuların taşınma işlemi ise sürücüsüz otobüsler tarafından gerçekleştirilecek. Otoparka aracını bırakan yolcu buradan IGABUS adı verilen sürücüsüz otobüsler tarafından havalimanının kapısına kadar taşınacak.

Sanal kule ve yeşil şerit

Teknoloji uçakların da hizmetinde olacak. Türkiye'de ilk defa “sanal kule” uygulaması yeni havalimanı ile birlikte hayata geçirilecek. Sanal kule ile uçakların apron içerisindeki hareketleri artırılmış gerçeklik üzerinden izlenebilecek. Aynı şekilde apronda kuyruk oluşmaması için ilk defa “yeşil şerit” uygulaması yapılacak. Böylece uçak bekleme yapmadan yeşil şeridi izleyerek en uygun aprona yönlendirilecek. Bütün bunlar 3 bin metrekarelik operasyon merkezinden yönetilecek.

İGA bilişim şirketi kuruldu

İstanbul yeni havalimanının tüm bu teknolojik altyapısı ve bilişim hizmetleri İGA Bilişim şirketine emanet olacak. İGA Havalimanı İşletmesi AŞ tarafından kurulan İGA Bilişim şirketi toplam 780 kişilik bir ekibiyle havalimanının, altyapı, güvenlik, havacılık, iş uygulamaları ve yazılım geliştirme gibi 5 ana sisteminden sorumlu olacak. İGA Bilişim Genel Müdürü Ersin İnankul, İstanbul yeni havalimanı ile dünyanın en büyük havalimanının tasarım, kurulum, entegrasyon ve devreye alma işlemlerini gerçekleştirdiğini belirterek, İGA Bilişim'in havalimanı bilişim hizmetlerini bu çapta sağlayan, dünyanın en büyük şirketi olacağının altını çizdi.

Dünyaya örnek olacak

İnankul, “İstanbul yeni havalimanında yolcu memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak için kullanılacak mobil uygulamalardan, havalimanı güvenlik sistemlerine, havayolları mesajlaşma platformundan, ortak karar verme sistemine kadar birçok yazılımı hayata geçirdik. Ayrıca dünyanın ilk havalimanı veri merkezi, ülkemizin ilk sanal kule uygulaması ile yerli robot, insansız yolcu taşıma araçları gibi güncel teknolojik sistemler üzerinde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada ürettiğimiz yerli ve millî teknolojiler, tüm dünya havalimanları için örnek olacak nitelikte“ diye konuştu.

Buradaki teknolojiyi ihraç edeceğiz

Havalimanının bölgenin teknoloji üssü olacağını belirten İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü H. Kadri Samsunlu, “Dünyanın en akıllı havalimanlarından biri olacak İstanbul yeni havalimanı, Türkiye'nin teknolojik kalkınma sürecine ivme katacak. Nihai amacımız İstanbul yeni havalimanındaki teknolojik deneyimi, ülkemizde ve bölgede yapılacak diğer havalimanlarına aktarmak istiyoruz. Şu an havalimanı alanında anahtar teslimini yapan 10'dan fazla Türk şirketi var. Onlarla iş birliği yaparak bu teknolojilerin yurt dışında kullanılmasını hedefliyoruz” dedi.

Tax free otomatik ödenecek

İstanbul yeni havalimanı genç fikirlere de ev sahipliği yapacak. Bu kapsamda bir kuluçka merkezi gibi çalışacak. Havacılık alanındaki fikirlerin burada hayata geçirilebileceğini belirten İGA Bilişim Genel Müdürü Ersin İnankul, “TEKNOFEST'te bir yarışma düzenledik. Yarışmaya 214 proje katıldı. Bunlardan ilk üçü uygulamaya geçecek. Mesela elektronik vergilendirme sistemi ile tax free ödemeleri otomatik yapılabilecek. Akıllı çanta uygulamasıyla da yolcular çantalarını takip edebilecek” diye konuştu.

İstanbul-Berlin arası kadar fiber döşendi

Havalimanı bünyesinde 20 milyon GB'lık data alanı olacak. Havalimanına döşenen fiber kablo uzunluğu ise İstanbul- Berlin arasındaki 1.700 km'ye eşit. Bunun yanı sıra İstanbul Yeni Delhi arasındaki 4.500 km uzunluğunda bakır kablolama da havalimanının özellikleri arasında yer alıyor.

9.000 adet güvenlik kamerası olacak

3.257 adet kartlı geçiş noktası

3 adet veri merkezi (data center)

102 adet entegre sistem

467 adet sunucu

780 telekomünikasyon odası

3.267 uçuş bilgi monitörü

4.549 destek verilen bilgisayar