İstanbul ve Tunceli’de yasadışı MKP üyesi 9 şüpheli yakalandı İstanbul ve Tunceli’de, yasa dışı Maoist Komünist Parti (MKP) örgüte yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul ve Tunceli’de, yasa dışı Maoist Komünist Parti (MKP) örgüte yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, geçtiğimiz Cumartesi günü İstanbul ve Tunceli’de yasadışı MKP üyelerine operasyon düzenledi. İstanbul’da 15, Tunceli’de 1 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen emniyet birimleri, yapılan baskınlarda MKP’nin ideolojik tabanında yer bulan ve yapılan çağrılarda öldürülen örgüt mensuplarının propagandasını yaptığı ileri sürülen 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler ile birlikte çok sayıda örgütsel doküman, 1 polis copu, polis şapkası, 1 ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 50 fişek ele geçirildi.

Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.D., M.K., R.Ö., Y.Z.D., M.D., D.Ç., S.E. ve D.Y. adlı 8 MKP’li tutuklandı.

1 şüphelinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

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