İstanbul ve Mersin’de sahte altın operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul ve Mersin’de sahte ve ayarı düşük altınları piyasaya süren şebekeye yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anları kameraya yansıdı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “merdiven altı” diye tabir edilen imalathanelerde altının içerisine bakır karıştırarak ürettikleri düşük ayarlı altınları Kapalıçarşı’daki kuyumculara satan bir şebeke tespit etti. Emniyet ekiplerince yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından önceki gün İstanbul ve Mersin’de 18 imalathaneye baskın düzenlendi. Her iki ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların yakalandıkları adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, çok sayıda ayarı ile oynanmış külçe altın, külçe altın yapımında kullanılan imalat malzemesi ile uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’ne getirildi.

Polisin şebekeye yönelik operasyonu devam ediyor.