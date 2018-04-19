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İstanbul ve Diyarbakır'da 'VIP göçmen' operasyonu: 58 kişi gözaltında

İstanbul ve Diyarbakır'da sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. VIPgöçmen kaçaklığı operasyonunda 58 gözaltı var.

19 Nisan 2018 Perşembe 17:13
İstanbul ve Diyarbakır'da 'VIP göçmen' operasyonu: 58 kişi gözaltında

İstanbul  Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri, yüksek meblağlara göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüphelileri 6 ay boyunca fiziki ve teknik takiple izledi. Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin VIP göçmen kaçakçılığı yaptığını tespit etmesi üzerine İstanbul ve Diyarbakır'da sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 66 kişiyi yakalamaya yönelik Diyarbakır ve İstanbul'un 30 ilçesinde bulunan çeşitli adreslere baskın düzenledi. Operasyon kapsamında 58 şüpheli gözaltına alınırken, 8 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Şüphelilerin adreslerinde arama yapan polis ekipleri çok sayıda sahte pasaport, bilgisayar, yazıcı, vize sayfaları, kimlik kartları, sürücü belgesi, ikamet tezkeresi, farklı ülkelere ait vize, uçak biniş kartı ve silikon mühürler ele geçirdiği öğrenildi. 

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 17:13
  1. İstanbul
  2. Diyarbakır
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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