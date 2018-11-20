THY- Noukşot
0553 313 94 23

İstanbul ve çevresinde cumaya kadar yağış var

Bu geceden itibaren, İstanbul ve çevresinde Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistem etkili olacak - Hava sıcaklıkları, perşembe gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek soğuk havanın etkisiyle 4 ile 8 derece arasında düşecek

20 Kasım 2018 Salı 14:45
İstanbul ve çevresinde cumaya kadar yağış var

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi, bu geceden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girecek.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul ve çevresinin bu geceden itibaren, Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Yarın görülecek yağışların, cuma günü bölgeyi terk etmesi bekleniyor.

Bölge genelinde mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları da perşembe gününden itibaren, Karadeniz üzerinden gelecek soğuk havanın etkisiyle düşecek. Sıcaklıkların Marmara'da pazar gününe kadar hissedilir şekilde 4 ila 8 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Yarın, Marmara Bölgesi genelinin yağışlı geçeceği, genel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması öngörülen yağışların, Edirne, Kırklareli ile Tekirdağ'ın batı ilçelerinde (Hayrabolu ve Malkara) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Perşembe günü, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor. Yağışların İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.


Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 14:45
  1. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü
  2. yağış

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erzurum'da doğal gaz bağlantısı sırasında patlama: 3 kişi yaralı
    1. Erzurum'da doğal gaz bağlantısı..
    2. Yeni Burdurspor kendi sahasında 15 gol..
    3. Hücre bile uzay gibi
    4. Esenyurt’ta film sahnelerini aratmayan..
    5. Ulaştırma ve lojistik sektörü..
    6. Stadyumda robotik ve kodlama eğitimi
    7. Hindistan'da orduya ait mühimmat..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan soruları yanıtladı
    9. Rusya'dan Kuzey-Güney Ulaştırma..
    10. Medipol Başakşehir'den anlamlı davranış
    11. "Gelin arabası"yla soygun girişimine..
    12. Trabzonspor'a Juraj Kucka'dan kötü haber
    13. Çaldığı bisikletle aynı sokağa dönünce..
    14. Endonezya'da ölü balinanın midesinden..
    15. MHP'den istifa eden başkana sert tepki!
    16. Doğal gaz bağlantısı sırasında büyük..
    17. 'Hıyar' deyip geçme! İngilizlere göre..
    18. Kosova INTERPOL üyeliğine alınmadı
    19. Şanlıurfa'da 1 yaşındaki bebeğin..
    20. Petrol devi Türkiye'de sondaj yapacak
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!

    Günün Karikatürü

    20 Kasım 2018
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı