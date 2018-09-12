Yabancı turistler tercihi İstanbul ve Antalya

Türkiye'de yabancı ziyaretçilerin en fazla geldiği şehirler arasında "İstanbul" ve "Antalya" ilk sıraları paylaştı.

AA muhabirinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı geçici verilerinden yaptığı derlemeye göre, Ocak-Temmuz 2018 dönemini kapsayan 7 ayda Türkiye'yi 21 milyon 339 bin 802 yabancı ziyaret etti. Ziyaretçiler 59 ilin gümrüğünden ülkeye giriş yaptı.

Yabancıların ilk giriş yaptığı illerin başında İstanbul yer aldı. Yılın 7 ayında toplam yabancı ziyaretçinin yüzde 34,58'i İstanbul, yüzde 30,85'i Antalya'dan girdi. Böylece yılın 7 ayında Türkiye'ye gelen her 100 yabancıdan yaklaşık 66'sı İstanbul'dan veya Antalya'dan giriş yapmış oldu. Ziyaretçilerin yüzde 9,51'i Edirne, yüzde 6,69'u da Muğla gümrüğünü kullandı.

Ocak-temmuz döneminde 7 milyon 483 bin 674 kişi İstanbul'u, 6 milyon 676 bin 126 kişi Antalya'yı, 2 milyon 57 bin 539 kişi Edirne'yi, 1 milyon 447 bin 681 kişi de Muğla'yı tercih etti.

Söz konusu dönemde Artvin'den 1 milyon 384 bin 281, İzmir'den 509 bin 312, Ankara'dan 335 bin 614, Ağrı'dan 247 bin 686, Kırklareli'den 206 bin 239, Şırnak'tan 200 bin 8, Van'dan 160 bin 195, Iğdır'dan 139 bin 784 kişilik giriş oldu.

EN ÇOK HAVA YOLUYLA GELDİLER

Öte yandan, ziyaretçilerin yüzde 76,13'ü hava, yüzde 21,61'i kara, yüzde 2,22'si deniz yolunu tercih ederken, yüzde 0,04'ü de trenle geldi.

Ocak-temmuz döneminde yabancı ziyaretçilerin 16 milyon 474 bin 792'si hava, 4 milyon 676 bin 247'si kara, 481 bin 67'si deniz yoluyla ve 7 bin 696'sı da trenle geldi. Edirne sınırından Türkiye'ye giriş yapan yabancı ziyaretçilerin 2 milyon 51 bin 23'ü kara, 6 bin 516'sı da tren yolunu tercih ederken, Artvin'den de 1 milyon 382 bin 762 kişi kara yolu ile ülkeye giriş yaptı.

Deniz yoluyla girişin en fazla olduğu il de 228 bin 862 ile Muğla oldu. Muğla'yı 64 bin 651 kişi ile Aydın ve 43 bin 877 kişi ile de İzmir takip etti.

Ocak-temmuz döneminde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en fazla giriş yaptığı 10 il şöyle: