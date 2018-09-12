0553 313 94 23

Yabancı turistler tercihi İstanbul ve Antalya

Türkiye'de turistlerin en fazla geldiği şehirler arasında "İstanbul" ve "Antalya" oldu.

12 Eylül 2018 Çarşamba 11:55
Yabancı turistler tercihi İstanbul ve Antalya

Türkiye'de yabancı ziyaretçilerin en fazla geldiği şehirler arasında "İstanbul" ve "Antalya" ilk sıraları paylaştı.

AA muhabirinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı geçici verilerinden yaptığı derlemeye göre, Ocak-Temmuz 2018 dönemini kapsayan 7 ayda Türkiye'yi 21 milyon 339 bin 802 yabancı ziyaret etti. Ziyaretçiler 59 ilin gümrüğünden ülkeye giriş yaptı.

Yabancıların ilk giriş yaptığı illerin başında İstanbul yer aldı. Yılın 7 ayında toplam yabancı ziyaretçinin yüzde 34,58'i İstanbul, yüzde 30,85'i Antalya'dan girdi. Böylece yılın 7 ayında Türkiye'ye gelen her 100 yabancıdan yaklaşık 66'sı İstanbul'dan veya Antalya'dan giriş yapmış oldu. Ziyaretçilerin yüzde 9,51'i Edirne, yüzde 6,69'u da Muğla gümrüğünü kullandı. 

Ocak-temmuz döneminde 7 milyon 483 bin 674 kişi İstanbul'u, 6 milyon 676 bin 126 kişi Antalya'yı, 2 milyon 57 bin 539 kişi Edirne'yi, 1 milyon 447 bin 681 kişi de Muğla'yı tercih etti.

Söz konusu dönemde Artvin'den 1 milyon 384 bin 281, İzmir'den 509 bin 312, Ankara'dan 335 bin 614, Ağrı'dan 247 bin 686, Kırklareli'den 206 bin 239, Şırnak'tan 200 bin 8, Van'dan 160 bin 195, Iğdır'dan 139 bin 784 kişilik giriş oldu.

EN ÇOK HAVA YOLUYLA GELDİLER

Öte yandan, ziyaretçilerin yüzde 76,13'ü hava, yüzde 21,61'i kara, yüzde 2,22'si deniz yolunu tercih ederken, yüzde 0,04'ü de trenle geldi.

Ocak-temmuz döneminde yabancı ziyaretçilerin 16 milyon 474 bin 792'si hava, 4 milyon 676 bin 247'si kara, 481 bin 67'si deniz yoluyla ve 7 bin 696'sı da trenle geldi. Edirne sınırından Türkiye'ye giriş yapan yabancı ziyaretçilerin 2 milyon 51 bin 23'ü kara, 6 bin 516'sı da tren yolunu tercih ederken, Artvin'den de 1 milyon 382 bin 762 kişi kara yolu ile ülkeye giriş yaptı.

Deniz yoluyla girişin en fazla olduğu il de 228 bin 862 ile Muğla oldu. Muğla'yı 64 bin 651 kişi ile Aydın ve 43 bin 877 kişi ile de İzmir takip etti.

Ocak-temmuz döneminde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en fazla giriş yaptığı 10 il şöyle:

 İl

Giriş yapan yabancı sayısı (kişi) 

 Toplam yabancı ziyaretçi içindeki payı (yüzde)

İstanbul

7.483.674

34,58 

Antalya 

6.676.126 

30,85 

Edirne 

2.057.539 

9,51 

Muğla 

1.447.681 

6,69 

Artvin 

1.384.281 

6,40 

İzmir 

509.312 

2,35 

Ankara 

335.614 

1,55 

Ağrı

247.686 

1,14 

Kırklareli 

206.239 

0,95 

Şırnak 

200.008 

0,92 

 

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 11:55
  1. Iğdır
  2. Şırnak
  3. Van
  4. Muğla
  5. Kırklareli
  6. İzmir
  7. İstanbul
  8. Edirne
  9. Aydın
  10. Artvin
  11. Antalya
  12. Ankara
  13. Ağrı
  14. Kültür ve Turizm Bakanlığı
  15. Türkiye'ye gelen turist

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dolar son durum! Şuan dolar ne kadar? Dolar kuru bugün
    1. Dolar son durum! Şuan dolar ne kadar?..
    2. İran'dan, ünlü uçak şirketi ATR'ye..
    3. Rifat Hisarcıklıoğlu Türkiye Varlık..
    4. 1,7 milyar dolarlık anlaşmada imzalar..
    5. Çorum'da akılalmaz olay! 8 köpeği..
    6. Barajda avlanan balıkçıyı şoke eden..
    7. Dolar kurunda düşüş sürüyor
    8. Nevşehir'de korkunç olay! Karı koca..
    9. Danışmanından Putin'i kızdıracak Rusya..
    10. CHP’li belediyelerden ‘pis kokular’..
    11. Çanakkale’de 42 kaçak mülteci yakalandı
    12. Mısır Diyarbakırlı çiftçiyi sevindirdi
    13. Yakalanan terörist Esed rejimine böyle..
    14. Kafasına göre zam yapanlar yandı! TİM..
    15. Türk hekimlerden 'kaslara iyi gelecek'..
    16. RTÜK’ten, Koca Koca Yalanlar dizisine..
    17. KYK burs başvuru ne zaman başlayacak?
    18. İstanbul ve Antalya birbirleriyle..
    19. Dink cinayeti sanığının avukatı FETÖ..
    20. 21 günlük bedelli askerlikte eğitim..
    AK Parti İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi için 4 aday ön planda!
    AK Parti İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi için 4 aday ön planda!
    Nikah işlemlerinde yeni dönem! Diyanet açıkladı
    Nikah işlemlerinde yeni dönem! Diyanet açıkladı
    Muharrem İnce yeni parti kursa oyu kaç olur?
    Muharrem İnce yeni parti kursa oyu kaç olur?
    Roma hazinesi bulundu! Değeri bilinmiyor
    Roma hazinesi bulundu! Değeri bilinmiyor
    Okul kantinlerinde yeni dönem! Artık nakit para kullanılmayacak
    Okul kantinlerinde yeni dönem! Artık nakit para kullanılmayacak

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2018
    Diyarbakır’da sosyal deney: Sizde kalabilir miyim?
    Diyarbakır’da sosyal deney: Sizde kalabilir miyim?
    Türkiye ve Rusya'dan askeri hamle!
    Türkiye ve Rusya'dan askeri hamle!