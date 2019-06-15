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İstanbul ve Ankara'ya "yeni polis merkezi amirlikleri" müjdesi

İstanbul'da 24 ve Ankara'da 4 yeni polis merkezi amirliği yapılacak, İstanbul'da kullanılamaz hale gelen 5 polis merkez amirliği yenilenecek- Yeni polis merkezi amirlikleri, yeni hükümet konakları gibi şehrin dokusu ve tarihi çerçevesine uygun standartta, akıllı bina sistemiyle inşa edilecek

15 Haziran 2019 Cumartesi 12:21
İstanbul ve Ankara'ya "yeni polis merkezi amirlikleri" müjdesi

ANKARA (AA) - İstanbul'da 24 ve Ankara'da 4 yeni polis merkezi amirliği yapılacak.

İçişleri Bakanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İstanbul ve Ankara'da yeni polis merkezi amirlikleri inşa etmek ve kullanılamaz hale gelenleri yenilemek için harekete geçildi.

İstanbul'da 24, Ankara'da 4 yeni polis merkezi amirliğinin yapımına karar veren Bakanlık, İstanbul'da kullanılamaz durumdaki 5 polis merkez amirliğini de yenileyecek.

Ayrıca Silivri ilçesinde yeni emniyet müdürlüğü binası yapılacak.

Bakanlığın ön inceleme ve istişare çalışmalarınının ardından incelemeler sonrası yeni polis merkezi amirliklerinin yapımı için çalışmalara başlandı.

Yeni polis merkezi amirlikleri, tıpkı yeni hükümet konakları gibi şehrin dokusu ve tarihi çerçevesine uygun standartta, akıllı bina sistemiyle inşa edilecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yakından takip ettiği, yapımı ve onarımına karar verilen polis merkezi amirlikleri şu şekilde:

"İstanbul'da Arnavutköy Polis Merkezi Amirliği, Avcılar Tahtakale Polis Merkezi Amirliği, Bağcılar 100. Yıl Polis Merkezi Amirliği, Beşiktaş Dikilitaş Polis Merkezi Amirliği, Beyoğlu Kulaksız Polis Merkezi Amirliği, Eyüp Sultan Göktürk Polis Merkezi Amirliği, Fatih Kocamustafapaşa Polis Merkezi Amirliği, Kağıthane Çeliktepe Polis Merkezi Amirliği, Maltepe Polis Merkezi Amirliği, Gaziosmanpaşa Polis Merkezi Amirliği, Silivri Şehit Emin İpşir Polis Merkezi Amirliği, Avcılar Yeşilkent Polis Merkezi Amirliği, Bayrampaşa Cevatpaşa Polis Merkezi Amirliği, Beyoğlu Örnektepe Polis Merkezi Amirliği, Esenler Menderes Çocuk Karakolu, Esenler Şehit Volkan Karatepe Polis Merkezi Amirliği, Esenyurt Polis Merkezi Amirliği, Eyüp Sultan Akşemsettin Polis Merkezi Amirliği, Sancaktepe Yenidoğan Polis Merkezi Amirliği, Sarıyer Bahçeköy Çayırbaşı Polis Merkezi Amirliği, Sarıyer İstinye Polis Merkezi Amirliği, Ümraniye Kazım Karabekir Polis Merkezi Amirliği, Ümraniye Madenler Polis Merkezi Amirliği ve Sultangazi Habipler Polis Merkezi Amirliği ve Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü.

Başakşehir Kayaşehir Polis Merkezi Amirliği, Bayrampaşa Sebze Meyve Hali Polis Merkezi Amirliği, Beykoz Çavuştepe Polis Merkezi Amirliği, Fatih Balat Polis Merkezi Amirliği ile Fatih Karagümrük Polis Merkezi Amirliği'nin de onarımı yapılacak.

Ankara'da da Etimesgut Topçu Polis Merkezi Amirliği, Keçiören Bağlum Polis Merkezi Amirliği, Mamak Tuzluçayır Polis Merkezi Amirliği ile Pursaklar Polis Merkezi Amirliği inşa edilecek."

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 12:21
  1. İstanbul ve Ankara'ya "yeni polis merkezi amirlikleri" müjdesi
  2. Süleyman Soylu
  3. yeni polis merkezi amirlikleri

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