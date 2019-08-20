Diyarbakır makul karşılarken, İstanbul ve Ankara’ya ne oluyor?

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

HDP'li yöneticilerin eylem çağrısı Diyarbakır halkı tarafından karşılık bulmazken, İstanbul ve Ankara'da istenmeyen olaylar yaşandı. İstanbul Taksim Meydanı'ndaki eyleme HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Ankara Sakarya Caddesi'ndeki eyleme de HDP Ankara Milletvekili Kemal Bülbül öncülük etti.

'Diyarbakır çok huzurlu'

HDP'nin kayyım atanan Diyarbakır'daki eylem çağrısına ise halk karşılık vermedi. Kentte huzur ve sessizliğin hakim olduğunu vurgulayan AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Mürsel Kikizade, şunları söyledi:

"Halkın büyük bir çoğunluğu kayyım atanmasını memnuniyetle karşıladı. HDP'li belediyelerin seçimden sonra ortaya koydukları hizmetsizlik vatandaşlarımızın tepkisine sebep oldu. İnsanlar burada 2 yıl boyunca kayyımların hizmetine alışmıştı. Şu anda Diyarbakır sakin ve huzurlu."

'İstanbul ve Ankara'ya ne oluyor?'

"Diyarbakır'dan ziyade İstanbul ve Ankara'dan çok ses yükseldi." diyen Başkan Kikizade, sözlerine şöyle devam etti:

"Diyarbakır halkı devletin kararını son derece makul karşıladı. Yaşananları sakin karşıladı. HDP İl Başkanlığı'nın eylem çağrısı da karşılık bulmadı. Diyarbakır gelişmeleri sukunetle karşılarken İstanbul ve Ankara'da malum kesimler neden bu tepkiyi gösterdi? Neden halkı sokaklara davet ediyorlar? Amaçları provoke ettikleri eylemcilerle sokakları karıştırmak."