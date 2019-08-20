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Diyarbakır makul karşılarken, İstanbul ve Ankara’ya ne oluyor?

Mardin, Diyarbakır ve Van Belediyelerine kayyım atanmasından sonra yaşanan provokasyonlara dikkat çeken AK Parti Diyarbakır Yenişehir İlçe Başkanı Mürsel Kikizade, "Kayyım kararı Diyarbakır'da makul karşılanırken, İstanbul ve Ankara'ya ne oluyor?" diyerek, şu uyarıyı yaptı: "İnsanları provoke ederek sokakları karıştırmak istiyorlar. Vatanını sevenler bu provokosyanlara gelmemeli."

20 Ağustos 2019 Salı 15:59
Diyarbakır makul karşılarken, İstanbul ve Ankara’ya ne oluyor?

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

HDP'li yöneticilerin eylem çağrısı Diyarbakır halkı tarafından karşılık bulmazken, İstanbul ve Ankara'da istenmeyen olaylar yaşandı. İstanbul Taksim Meydanı'ndaki eyleme HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Ankara Sakarya Caddesi'ndeki eyleme de HDP Ankara Milletvekili Kemal Bülbül öncülük etti.

'Diyarbakır çok huzurlu'

HDP'nin kayyım atanan Diyarbakır'daki eylem çağrısına ise halk karşılık vermedi. Kentte huzur ve sessizliğin hakim olduğunu vurgulayan AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Mürsel Kikizade, şunları söyledi:

"Halkın büyük bir çoğunluğu kayyım atanmasını memnuniyetle karşıladı. HDP'li belediyelerin seçimden sonra ortaya koydukları hizmetsizlik vatandaşlarımızın tepkisine sebep oldu. İnsanlar burada 2 yıl boyunca kayyımların hizmetine alışmıştı. Şu anda Diyarbakır sakin ve huzurlu."

'İstanbul ve Ankara'ya ne oluyor?'

"Diyarbakır'dan ziyade İstanbul ve Ankara'dan çok ses yükseldi." diyen Başkan Kikizade, sözlerine şöyle devam etti:

"Diyarbakır halkı devletin kararını son derece makul karşıladı. Yaşananları sakin karşıladı. HDP İl Başkanlığı'nın eylem çağrısı da karşılık bulmadı. Diyarbakır gelişmeleri sukunetle karşılarken İstanbul ve Ankara'da malum kesimler neden bu tepkiyi gösterdi? Neden halkı sokaklara davet ediyorlar? Amaçları provoke ettikleri eylemcilerle sokakları karıştırmak."

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 15:59
  1. Diyarbakır
  2. HDP
  3. İstanbul Taksim Meydanı
  4. HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık
  5. Ankara Sakarya Caddesi
  6. HDP Ankara Milletvekili Kemal Bülbül
  7. kayyım
  8. AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Mürsel Kikizade
  9. HDP'li belediyeler
  10. HDP'li belediyelere kayyım

YORUM YAZ

  • HadiHadi43 dk önce
    Bunlarada verelim mehteri.nasılsa yönümüz belli çin rusya iran ya ALLAH.yaşasın doğu perinçek geçmişin koministi dünün ergenekoncusu bu günün erdoğancısı.yarın mı? Onu bilen var mı?
  • KomünistKomünist48 dk önce
    ... bu terörist diye kayyım atananların adaylığı kabul edilirken niye demedi devlet sen aday olamazsın diye

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