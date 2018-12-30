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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan açıklama: 43 bin kişi görev yapacak

İstanbul Valilisi Ali Yerlikaya yılbaşı günü ve gecesi İstanbul genelinde 39 bin polis ile 4 bin jandarmanın görev yapacağını açıkladı.

30 Aralık 2018 Pazar 13:33
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan açıklama: 43 bin kişi görev yapacak

İstanbul Valilisi Ali Yerlikaya yılbaşı günü ve gecesi İstanbul genelinde 39 bin polis ile 4 bin jandarmanın görev yapacağını duyurdu.

İstanbul ValisiAli Yerlikaya tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle; "2019 yılını sağlık ve huzurla karşılamanın heyecanı içerisindeyiz. Yeni yılı huzur ve güven içinde karşılayabilmek için güvenlik güçlerimiz, sağlık camiamız ve yerel yönetimlerimizle birlikte bütün hazırlıklarımızı yaptık. Yılbaşı günü ve gecesinde 39 bin polisimiz, 4 bin jandarmamız, denizde 10 ayrı noktada görev yapacak sahil güvenlik ekiplerimiz, bini aşkın zabıta, itfaiye, 112 ambulans ve bütün hastanelerimizdeki acil servis görevlilerimizle Valiliğimiz Komuta Kontrol Merkezi koordinasyonuyla hizmetinizdeyiz. Acil hallerde 155 Polis, 156 Jandarma, 158 Sahil Güvenlik, 112 Acil Çağrı Merkezi, 110 İtfaiye, 153 Zabıta, 186 Elektrik arıza ve 0507 257 76 15 numaralı Valiliğimiz Komuta Kontrol Merkezi ihbar müracaat hattımıza her an ulaşabilirsiniz. Sağlık, huzur ve afiyet dolu bir yıl temenni ediyor; saygıyla selamlıyorum."

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Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 13:33
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