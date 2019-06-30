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İstanbul Valisi Yerlikaya’dan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 93’üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

30 Haziran 2019 Pazar 13:52
İstanbul Valisi Yerlikaya’dan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 93’üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.


İstanbul Valisi Yerlikaya, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 93’üncü yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. Vali Yerlikaya mesajında, “1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile kara sularımızda da tam bağımsızlığımızı kazandık. Hava sahası ve kara hudutlarımızda olduğu gibi denizlerimizde de egemen olduğumuzu bütün dünyaya yeniden ilan ettik. Bu günü 93 yıldır ’Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’ olarak kutlamanın onurunu yaşıyoruz. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemiz, kıtaları buluşturan İstanbul ve Çanakkale Boğazı gibi eşsiz ve stratejik kıymetlere sahip. Büyük denizci atalarımız Çaka Beyler’in, Karamürsel Alpler’in, Piri Reisler’in, Barbaros Hayrettinler’in mavi, masmavi mirası bizimdir. Rotamız, pusulanın dört yönüdür. Kuzey, güney, doğu ve batı bize emanettir. Deryaları inleten, denizleri titreten Barbaros’tan, şahbaz leventlerimizden aldığımız güçle nazlı hilal dünya denizlerinde sonsuza kadar dalgalanacak, ’büyük Türkiye gemisi’ rotasına tam yol devam edecektir. Allah’ın izniyle hiçbir fırtına bu rotayı değiştirmeye güç yetiremeyecektir. Bu vesileyle şanlı denizcilik tarihimizin bütün kahramanlarını ve ebediyete irtihal eden denizcilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 13:52
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