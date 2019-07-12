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İstanbul Valisi Yerlikaya’dan 15 Temmuz paylaşımı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 15 Temmuz’a ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Denizlerin suyu kuruyuncaya, dağlar hallaç pamuğu gibi savruluncaya kadar 15 Temmuz’u; aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi unutmayacak, unutturmayacağız” dedi.

12 Temmuz 2019 Cuma 22:14
İstanbul Valisi Yerlikaya’dan 15 Temmuz paylaşımı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 15 Temmuz’a ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Denizlerin suyu kuruyuncaya, dağlar hallaç pamuğu gibi savruluncaya kadar 15 Temmuz’u; aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi unutmayacak, unutturmayacağız” dedi.


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 15 Temmuz’a ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Vali Yerlikaya, ‘Zaferimiz mübarek olsun, İstiklal bizim, İstikbal bizim’ başlığıyla yaptığı paylaşımda, “Vatan bizim, irade bizim. Aziz İstanbullular, 15 Temmuz hain darbe ve işgal girişiminin üçüncü yıl dönümündeyiz. O karanlık gecede, milletimizin önünde hiçbir gücün duramayacağını, milletin iradesine zincir vurulamayacağını bir kez daha dünyaya ispat ettik. Milletimiz, FETÖ’cü hainlerin karşısında sarsılmaz bir iradeyle durdu ve o hainlerin ellerini kırdı. İstiklal ve istikbaline sahip çıktı. Bayrağımıza yan gözle bakanlara dersini verdi. Bu hainlerle dünyada da ahirette de hesabımız bitmedi, bitmeyecek. Dünya alem bilsin ki; Okçular Tepesi hiç boş kalmadı, kalmayacak. Vatan Nöbetimiz hiç bitmedi, bitmeyecek. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu ülkeyi bize emanet eden kahraman ecdadımıza, tüm şehit ve gazilerimize layık olmak için daha çok çalışacağız. Çıplak elleriyle dünyanın en büyük destanlarından birini yazan, 15 Temmuz’un tüm isimsiz kahramanlarına, asker, polis ve güvenlik güçlerimize, gazilerimize bin selam olsun. Şehadet şerbeti içen kardeşlerimizi Allah rahmetiyle kuşatsın. Denizlerin suyu kuruyuncaya, dağlar hallaç pamuğu gibi savruluncaya kadar 15 Temmuz’u; aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi unutmayacak, unutturmayacağız. Bu yıl da, o karanlık geceden aydınlık sabaha eriştiğimiz Atatürk Havalimanı’nda, ‘Vatan Bizim, İrade Bizim’ diyerek toplanacak; şehit ve gazilerimizi şükran ve dualarla anacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştireceğimiz programa bütün İstanbulluları davet ediyorum. ’Zaferimiz Mübarek Olsun. İstiklal Bizim, İstikbal Bizim’” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 22:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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