İstanbul Valisi Yerlikaya: "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, devamlı suretle hem bize desteklerini hem de burayı takiplerini her fırsatta bizler üzerinden eksik etmiyor."

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