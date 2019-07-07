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İstanbul Valisi Yerlikaya, hakkında çıkan iddiaları yalanladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, hakkında çıkan ’İstanbul Büyükşehir Belediyesini borçlandırdı’ haberine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

07 Temmuz 2019 Pazar 17:00
İstanbul Valisi Yerlikaya, hakkında çıkan iddiaları yalanladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, hakkında çıkan ’İstanbul Büyükşehir Belediyesini borçlandırdı’ haberine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Yerlikaya, hakkında çıkan haberi yalanlayarak, hukuksal yollara başvuracağını söyledi.


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, seçim sürecinde vekalet ettiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemiyle ilgili çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya, yaptığı yazılı açıklamada İBB’nin borçlanmadığını, belediyenin rutin işleyişi içinde düzenli olarak ödeme ve harcamalar yapıldığını söyledi.



"Hukuksal yollara başvurulacaktır"


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı yazılı açıklamada, “Bu sabah bazı basın yayın kuruluşlarında şahsımla ilgili yayınlanan yalan ve iftira haberler nedeniyle açıklama yapma zarureti hasıl olmuştur. Vekalet ettiğim dönemde İBB kesinlikle borçlanmadı. İBB Meclisi Mayıs ve Haziran ayında iki defa toplanmıştır. Meclis kararları incelendiğinde borçlanma kararı alınmadığı görülecektir. Belediyenin rutin işleyişi içinde düzenli olarak gerçekleştirilen ödeme ve harcamalar yapılmıştır. (Kredi borçları, personel giderleri, hakediş ödemeleri vb.) İBB hizmetlerinin sürdürülebilmesi için çeşitli istihdam modelleriyle ihtiyacı gerekli görülen personel alınmıştır. (Örnek: Her yıl 4 aylığına geçici olarak İBB plajlarında istihdam edilen 883 adet cankurtaran, temizlik ve güvenlik personeli vb. gibi) İBB’nin bütün harcama ve işlemleri bundan önceki yıllarda olduğu gibi, bu yıl ve bundan sonra da Sayıştay tarafından düzenli olarak denetlenmektedir, denetlenecektir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi bakımından açıklama zorunluluğu gerektiren, yalan, iftira ve isnatlar içeren haber ve yorumlarla ilgili olarak yargı mercileri nezdinde hukuksal yollara başvurulacaktır” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 17:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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