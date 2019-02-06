İstanbul Valisi Yerlikaya: "(Çöken bina) Enkazın altındaki 2 kişiyle daha konuşuyoruz, onları da inşallah kurtaracağız."
06 Şubat 2019 Çarşamba 23:19
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