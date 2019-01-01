İstanbul Valisi Yerlikaya, 2019'un ilk bebeklerini ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2019'un ilk bebeklerini dünyaya getiren Seçil ve Süleyman Toraman ve Fatma ve Mehmet Bozkurt çiftine hayırlı olsun dileklerini ileterek, "Yeni yılın ilk saatlerinde dünyaya gelen iki mutlu ailenin, iki güzide evlatlarını tanımak, onları kutlamak ve onların yeni yıllarını tebrik etme fırsatını yakaladık. Bir kızımız bir oğlumuz oldu. Allah analı babalı büyütsün ve sağlıklı, afiyetli huzurlu olsunlar, bahtları açık olsun." dedi.

Vali Yerlikaya, Zeytinburnu'nda bulunan Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya gelen "Lina Toraman" ve "Yakup Başkurt" isimli 2019'un ilk bebeklerini ziyaret ederek, bebeklere tam altın taktı.

Sağlık ekiplerinin, yeni yıl, bayram ve tatil demeden 365 gün 24 saat, beşikten mezara çalıştıklarını vurgulayan Yerlikaya, "Yeni yılın ilk saatlerinde dünyaya gelen iki mutlu ailenin, iki güzide evlatlarını tanımak, onları kutlamak ve onların yeni yıllarını tebrik etme fırsatını yakaladık. Bir kızımız bir oğlumuz oldu. Allah analı babalı büyütsün ve sağlıklı, afiyetli huzurlu olsunlar, bahtları açık olsun." diye konuştu.

"Bu hastanenin fedakarca çalışan, ismini bildiğimiz-bilmediğimiz, burada olan-olmayan, bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz." ifadelerini kullanan Yerlikaya, şunları söyledi:

"Emeklerine sağlık diyoruz, 2019'un ilk saatlerinde duamız temennimiz o ki başta İstanbul'umuz olmak üzere yurdumuzun dört bir tarafında ve bütün şehirlerinde görevi başında olan bütün kardeşlerimizin yeni yıllarını kutluyoruz tebrik ediyoruz. İstanbul'umuzda Taksim'den başlayıp, görevi başında olan polislerimizi, jandarmalarımızı, sahil güvenliğimizi, bütün hastanelerimiz, 112 ve itfaiyemizi velhasıl bu şehre hadim olan bütün arkadaşlarımızı yürekten tebrik ediyoruz."

Yılın ilk saatlerinde görevi başında olan gazetecilere de teşekkür eden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Yeni yılın ilk sabahında aydınlık günü herkesin yüreğini ısıtsın, birliğimiz, kardeşlerimiz daim olsun. Hep beraber mutlu güzel bir yıl olmasını canı gönülden temenni ediyoruz." dedi.

Yerlikaya, Lina adını verdikleri 2019'un ilk kız bebeğini dünyaya getiren Seçil ve Süleyman Toraman ve Yakup ismi verilen bebeğin anne-babası Fatma ve Mehmet Bozkurt çiftini kutlayarak, sohbet etti.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın da bebeklere puset ve yeni doğan seti hediye etti.

Ziyarete Zeytinburnu Kaymakamı Mehmet Makas, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, İstanbul Eğitim Araştırma Hastane Başhekimi Prof. Dr. Özgür Yiğit, Uz. Dr. Gürhan Çelik, belediye ve sağlık personeli katıldı.















