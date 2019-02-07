İstanbul Valisi: Enkazdaki Havva ile iletişim kurduk İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün Kartal'da çöken binaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün Kartal'da çöken binaya ilişkin yaptığı açıklamada, ''Üç tane hayatını kaybeden vatandaşımız var. 7 komşu bina güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı. Bunlardan biri farklı. 10 katlı Yunus apartmanı risk arz ediyor. Bu binanın durumu an be an kontrol altında. Size bir müjde vereyim: AFAD ekipleri Havva isimli kızımızla konuştular. Az sonra ona ulaşacağız inşallah.'' dedi.

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