İstanbul Valisi: Enkazdaki Havva ile iletişim kurduk

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün Kartal'da çöken binaya ilişkin yaptığı açıklamada, ''Üç tane hayatını kaybeden vatandaşımız var. 7 komşu bina güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı. Bunlardan biri farklı. 10 katlı Yunus apartmanı risk arz ediyor. Bu binanın durumu an be an kontrol altında. Size bir müjde vereyim: AFAD ekipleri Havva isimli kızımızla konuştular. Az sonra ona ulaşacağız inşallah.'' dedi.