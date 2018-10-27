İstanbul valisi kim oldu? Vasip Şahin nereye atandı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 20 ile yeni valiler atandı, 18 ile başka illerden, bir ile de merkez valiliğinden atama yapıldı. Mülkiye Başmüfettişi olarak görevlendirilen Ankara eski Valisi Ercan Topaca'nın yerine Ankara Valiliğine İstanbul Valisi Vasip Şahin, Vasip Şahin’in yerine Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya getirildi.

Resmi Gazete'nin 27 Ekim 2018 tarihli atama kararları kapsamında vali atamaları ve yer değiştirmeler yapıldı. Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Ankara Valisi Ercan Topaca, Artvin Valisi Ömer Doğanay, Bartın Valisi Nusret Dirim, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Çorum Valisi Necmettin Kılıç, Edirne Valisi Günay Özdemir, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Hatay Valisi Erdal Ata, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Malatya Valisi Ali Kaban, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Uşak Valisi Salim Demir, Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Mülkiye Başmüfettişi oldu.