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Korona Virüs İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Pazar alışverişini saat 13.00’e kadar yapana indirim var
Korona Virüs

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Pazar alışverişini saat 13.00’e kadar yapana indirim var

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da semt pazarlarında uygulanmaya başlanan 'Esnaf İçin HES Kodu Uygulamasını' Bakırköy'deki Yeşilköy Çarşamba Pazarı'nda denetledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 12:45:00 -
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Pazar alışverişini saat 13.00’e kadar yapana indirim var

Yerlikaya, İstanbul'da 462 semt pazarı bulunduğunu belirterek, "Pazarlarda kuralların en hassas şekilde uygulanması için vatandaşlarımızla sohbet ediyoruz. Pazarlarda alınan kararların samimi olarak uygulandığına şahit olduk. HES kodunu bütün arkadaşlarımız cep telefonlarından gösteriyor. Saat 16.00-17.00 sıralarındaki yoğunluğu gidermek için yeni bir uygulama başlattık. Sabahın erken saatleriyle saat 13.00'e kadar pazarlar indirimli olacak. İstanbul'da 21 Ağustos'tan bugüne kadar 3 milyon 319 bin 917 denetim yaptık ve tedbirsizlere 21 milyon lira ceza kesildi. Daha büyük yasaklar gelmemesi için gelin hep birlikte kurallara uyalım" dedi.

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