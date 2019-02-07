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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya:"(Kartal'da çöken bina) yaralı kurtarılan vatandaşımız 12, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 3 oldu."

07 Şubat 2019 Perşembe 02:30
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya:"(Kartal'da çöken bina) yaralı kurtarılan vatandaşımız 12, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 3 oldu."

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 02:30
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