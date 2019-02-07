İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "(Kartal'da çöken bina) Az süre önce Hava isimli bir kızımızla AFAD Kurtarma ekiplerimiz konuştular, İnşallah sizlerin duası, onların gayretleriye bu kızımızla tıpkı Mahmut Tayyip Alemdar gibi ona da kavuşacağız."

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